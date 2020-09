Esta tarde se cayó Facebook a nivel mundial

Millones de usuarios reportaron problemas directamente para poder ingresar a la red social Facebook. Cuando intentan acceder, la pantalla se pone completamente en blanca, sin permitir alguna alguna acción.

De acuerdo con información del sitio DownDetector, en donde los usuarios señalan los problemas que tienen con diversas plataformas y servicios de internet, Facebook comenzó a fallar alrededor de las 12.30 horas de hoy.

Los usuarios inicialmente señalaban que no podían enviar mensajes a través de Messenger y que en Facebook no podían compartir ni dejar su reacción o comentario en las publicaciones de sus amigos, tiempo después informaron ya no les era posible ingresar a la red social.

En el sitio puede verse que los problemas principalmente están afectando a Estados Unidos y México, además de algunos países de Latinoamérica como Colombia, Brasil y Argentina.

Específicamente en México el reporte de los usuarios indica que la falla se ubica en la Ciudad de México, Querétaro y Guadalajara.

Por ahora la red social no ha dado una declaración sobre el error ni cuándo podría estar solucionado.