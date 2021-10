El contundente mensaje de Gene Simmons contra los antivacunas

Reino Unido. Gene Simmons, la superestrella de rock líder de la agrupación Kiss y conocido por su personaje de “El Demonio”, que interpreta en los shows en vivo de la banda, arremetió contra los antivacunas en el programa “Good Morning Britain” de este viernes.



“Supérate y ve a ponerte la condenada vacuna”, dijo Simmons notablemente molesto. Para el cantante este es un asunto que se sale de la esfera de lo personas y de las libertades, es algo que afecta a todo el mundo y por eso la gente que no se ha vacunado debería dejar de ser tan “egoístas” y pensar en el daño que le pueden causar a otras personas.



“No nos preocupa si estás de acuerdo o no. Nos preocupa que nos enfermes. Así que recibe tu maldita inyección de COVID y protege a otras personas para que no consigan tus cosas”, dijo el bajista y cantante de 72 años responsable de componer mega éxitos como Rock n’ Roll All Night.



Y fue un poco más lejos, pues recordó a las persona que creen que los mandatos de vacunación violan sus derechos humanos que “no son tan libres como creen”.



“Bueno, no tienes tantos derechos como crees”, dijo Simmons. “Cuando llegas a un semáforo en rojo, debes detenerte. No hay elección. Es porque no se trata de ti, se trata de las otras personas inocentes que pasan por la vía”.



Además, comparó el rechazo a la vacuna con el descuido de no usar cinturón de seguridad mientras se conduce un auto.



Simmons tampoco es solo un pro-vacunador vehemente: dijo que el Reino Unido “debería” exigir el uso de máscaras también.



El cantante de “Detroit Rock City” concluyó la entrevista con algunos consejos útiles para los anti-vacunas: “Cállate, sé respetuoso con los demás y ponte una vacuna. Deja de ser egoísta”.



Y concluyó diciendo que en los shows de Kiss se exigirá a todos los asistentes estar vacunados para poder entrar.



Las declaraciones del líder de Kiss se producen en medio de un repunte de las infecciones diarias de COVID-19 en Reino Unido, las cuales superan las 50 mil por primera vez en tres meses, una tendencia que la Organización Mundial de la Salud atribuye a un aumento en la socialización en espacios interiores. (Infobae)