Los extraterrestres están en la Tierra, la revelación de un genio israelí

Haim Eshed era jefe del programa de seguridad espacial de Israel y aseguró que hace años que la humanidad mantiene comunicación con seres extraterrestres. El especialista dijo que la información se mantiene en secreto porque la población mundial aún no está preparada para la revelación.

Según manifestó, tanto el gobierno de Israel como Estados Unidos conforman una Federación Galáctica con entes alienígenas que administrarían una base subterránea en Marte. Asimismo, habló de la firma de un pacto secreto con Washington para avanzar en la exploración y comprensión del universo.

El funcionario tiene 87 años, es un general retirado que ejerció el cargo durante casi tres décadas y está considerado el «padre del programa satelital israelí». Si bien no dijo desde hace cuánto tiempo que la humanidad está en contacto con estos seres, sostuvo que algunos contactos se sucedieron durante la presidencia de Donald Trump.

«Los extraterrestres pidieron no anunciar que están aquí porque la humanidad aún no está lista»; explicó Eshed, quien agregó: «Trump estuvo a punto de revelarlo, pero los extraterrestres de la Federación Galáctica dijeron que preferían que la gente se calme primero. No quieren iniciar la histeria masiva. Quieren primero hacernos comprensivos».

De acuerdo al testimonio del científico, quien ha sido distinguido en numerosas oportunidades, especificó que se firmaron contratos para hacer experimentos en la Tierra.

«Ellos también están investigando e intentando comprender todo el tejido del universo, y nos quieren como ayudantes. Hay una base subterránea en las profundidades de Marte, donde están sus representantes, y también los astronautas estadounidenses»; completó.