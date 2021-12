Rifó su camioneta para pagar su tratamiento contra el cáncer y el ganador se la devolvió

La batalla contra el cáncer obligó a Juan Manuel Vidales Montero a rifar su camioneta para así poder pagar los gastos de una operación fundamental de su tratamiento. Con toda su entereza el hombre grabó un video entregando el jugoso premio al ganador, con la idea de luego difundirlo en las redes sociales. No tenía idea que había una gran sorpresa esperándolo.

El hombre de Huimanguillo (México) había convocado al ganador de la rifa Marco Polo Rodríguez Cadenas, para entregarle la vistosa camioneta Chevrolet 400 SS blanca modelo 2000. Marco llegó temprano para buscar su premio acompañado de su padre, pero en el momento en el que recibió las llaves y el sobre sintió que algo estaba mal.

La cámara comenzó a grabar y Juan Manuel, sentado en una silla a un lado de su camioneta arrancó su discurso con alegría. Es que con las rifas que vendió a un valor de 10 dólares logró conseguir los fondos para pagar la cirugía en el marco de su lucha contra el cáncer de estómago. Aunque el costo fue duro ya que debió desprenderse de su querido vehículo.

En Huimanguillo, Tabasco el Sr. Juan Manuel Vidales Montero, fue diagnosticado con cáncer de estómago avanzado por lo que puso en rifa su camioneta para recaudar recursos y pagar una cirugía y su tratamiento. pic.twitter.com/1c9SJqtJDf — Survivor Cáncer Team (@Surviverscancer) December 28, 2021

El hombre agradeció a sus seres queridos por el apoyo, a los amigos que realizaron donaciones y a Marco por haber participado de la rifa. "Me siento muy a gusto, muy contento de tener vida para entregar este premio, y seguiremos luchando porque la vida sigue adelante", señaló.

Luego, Juan Manuel cerró su discurso: "Me siento muy contento, muy alegre, les mando un fuerte abrazo". Sin embargo el evento no terminó allí. La cámara siguió encendida y el joven, que tenía los papeles de la camioneta en la mano, decidió tomar la palabra.

Nervioso e incómodo ante el enorme gesto que estaba a punto de realizar, el chico dijo las cosas como pudo. Sabía que el hombre había cuidado durante tantos años aquella Pick up y que le había dedicado mucho esfuerzo para mantenerla en gran estado, es por eso que decidió rechazar el premio.

"Se la quiero regalar a usted", le dijo Marco y Juan Manuel se quebró de la emoción. Tras algunos segundos, pudo recuperarse y mostró su enorme agradecimiento por el gesto solidario del joven y su padre.

"Me siento bendecido por Dios y muy agradecido con mi amigo Marcos y su hijo que me hicieron ese bonito regalo que para mí es una bendición tan grande. Siento mucha emoción porque ellos saben lo que fue para mí arreglar el vehículo y personalizarlo, ponerlo bonito para uno y yo lo sacrifique pero ellos con su bonito corazón me lo regalaron", dijo don Juan Manuel Vidales entre lágrimas.

La conmovedora escena fue compartida en la cuenta de Twitter Survivor Cáncer Team y rápidamente se viralizó.