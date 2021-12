Los taxis aéreos eléctricos llegarían en 5 años a Argentina

País. Son más baratos que un helicóptero y más rápidos que un Uber o Cabify y ya se prueban en todo el mundo. En Argentina, hay un plan para implementar un sistema de eVOLTs, la nueva forma aérea y ecológica de trasladarse que llegará al país en los próximos 5 años.



Los eVOLTs es una de las apuestas más fuertes de Corporación América Airports, el holding de AA2000 que opera en 58 aeropuertos en Argentina y en el mundo.



La compañía, dirigida por Martín Eurnekian, sería la encargada de los vertipuertos, los cuales son espacios para estacionar estos drones tipo taxis aéreos y eléctricos. La proyección indica que en 5 años ya estarían disponibles para los usuarios locales.



Qué son los eVOLTs



Al igual que los vehículos eléctricos, no funcionan con combustible sino que utilizan baterías que se cargan y tienen una autonomía de 300 kilómetros. Además, son silenciosos y no generan contaminación auditiva, ya que están pensando para despegar o aterrizar en medio de la ciudad.



Según El Cronista, “los más cercanos a aprobar los vuelos, para comenzar con el armado del sistema son la agencia de EE.UU. (Federal Aviation Administration) y la de Europa (European Union Aviation Safety Agency), un paso que según circuló entre los participantes de la Asamblea anual de Consejo Internacional de Aeropuertos, que se llevó a cabo en la ciudad de Cancún, y llegaría en dos o tres años”.



En Argentina, este nuevo transporte tomó impulso gracias a Corporación América Airports. Los dueños de AA2000 operan también aeropuertos en Armenia, Italia, Brasil, Ecuador y Perú.



“Estamos en este negocio desde hace 22 años, operando 58 aeropuertos en 7 países por los que en 2019 pasaron 84 millones de pasajeros. No seremos solo espectadores de este cambio de paradigma”, dijo Mariano Mobilia, Director de la Operación de Corporación América Airports en Florencia y Pisa, Italia; durante su presentación en el panel Integration of Urban Air Mobility into Aerodromes de la Asamblea que nucleó a los operadores aeroportuarios de todo el mundo.



En este sentido, lo más significativo está centrado en desarrollar los vertipuertos en Ezeiza y Aeroparque, y, además, tener distintos puntos en el macrocentro, edificios u hoteles desde donde haya demanda ejecutiva para optimizar los viajes a las terminales.



“Los próximos 5 años serán decisivos. Hay más de 200 proyectos de eVTOL en desarrollo, algunos ya en proceso de certificación. Hay un cambio enorme en la forma en que nos movemos desde y hacia las ciudades, y la aviación volverá a desempeñar un papel de liderazgo”, concluyó Mobilia.



Precio



Los valores para transportarse en un eVTOL se encuentra este los más baratos del sistema. Según expertos, se calcula que serán un 80% más baratos que un helicóptero convencional. Hoy, a 3 dólares por kilómetro.



Por ejemplo, en San Pablo, brasil, moverse de Sorocaba al aeropuerto de Guarulhos tiene un costo de 630 dólares, pero en esta nueva opción tiene un valor de 230 dólares. (economiasustentable.com)