Un día como hoy, pero de 1957 moría la verdadera Laura Ingalls

En infinidades de sitos relacionadas con fanáticos de la serie "La Familia Ingalls", cuyo título original es "La Casa de la Pradera", recordaron que un día como hoy, 10 de Febrero, pero de 1957, en Mansfield, EEUU, moría la verdadera Laura Ingalls autora del libro autobiográfico "Little House on the Prairie" (La Casa de la Pradera).

En esta novela, se baso la cadena NBC para la emblemática serie "La familia Ingals".

Laura Ingalls, nació el 7 de Febrero de 1867 en Pepin, EEUU, con el nombre de Laura Elizabeth Ingalls Lake, pasando su infancia en los Bosques de Wisconsin. Charles Phillip Ingalls y Caroline Lake Quiner, decidieron migrar por los estados de Kansas y Minnesota para instalarse definitivamente en Dakota donde transcurre la mayor parte de la infancia y adolescencia de su hija Laura.

El amor con que Charles y Caroline rodearon a sus hijas dejaron un recuerdo imborrable en sus memorias. Laura se casó efectivamente con Almanzo James Wilder, con quien tuvo una hija, Rose Wilder Lane.

Tal como muestra la serie, Laura se convirtió en maestra rural y pasaba largas horas escribiendo en secreto las experiencias de su amada infancia sin tener nunca la intención de publicarlas. En 1932 comenzó a recopilar sus escritos, en todos ellos los personajes figuraban con los nombres verdaderos y decidió que así quedarían.

Ese mismo año, publicó el pequeño relato "La pequeña casa en los Grandes Árboles", luego en 1933 "Muchacho granjero", sobre la vida de su esposo y finalmente en 1935 la historia troncal de la familia con el nombre de "La pequeña casa de la pradera". El éxito y suceso de su historia la llevaron a convertirla en una colección de historias de 9 libros incluido el póstumo "Los primeros Cuatro Años".

Laura falleció a causa de una diabetes el 10 de Febrero de 1957 a pocos días de cumplir 90 años. En 1970 el productor de NBC, Ed Friendly leyó el libro principal de la colección y quedo perplejo, vio en él la gema de un gran éxito. Como la mismísima Laura decidieron respetar tanto los nombres reales de la serie, en su totalidad y no apartarse de la estructura narrativa de la historia, consideraban que el libro era tan genial que no debían agregarle demasiada ficción.

La muerte de su hermano, la ceguera de Mary, las penurias económicas, el talento musical de su padre, su relación con Almanzo y las migraciones familiares son todos hechos reales de su vida. La serie estuvo 9 años al aire con un éxito abrumador, provocando una reedición de sus libros, ni Laura, ni Almanzo ni su hija Rose vieron este éxito ya que todos fallecieron antes de 1970.