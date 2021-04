Sony cederá los derechos de exhibición de sus películas luego de su proyección en cine

EE.U.UU. Sony, una de las grandes distribuidoras y productoras de cine que no lanzó su propia plataforma de streaming, firmó un acuerdo con Netflix en el que le cede los derechos de exhibición de sus películas luego de su proyección en cines.



Para las películas estrenadas en cines, el acuerdo que de momento se extenderá cinco años, comenzará con los proyectos de 2022 de Sony que incluyen "Morbius", "Uncharted", "Bullet Train" y la secuela de "Spider-Man: Into the Spider-Verse", informó el portal especializado The Hollywood Reporter.



En el futuro, también contará con las principales franquicias de Sony como "Jumanji" y "Bad Boys".



Desde 2006, el socio de Sony había sido Starz, propiedad de Lionsgate. Ahora, a diferencia de Disney (Disney+), NBCUniversal (Peacock), WarnerMedia (HBO Max) y ViacomCBS (Paramount+), Sony decidió apostar por esta alianza con Netflix en vez de avanzar en una plataforma propia.



Con el pacto, Netflix tendrá acceso a una nueva cartera de películas de primera línea, entre ellas, contenido de Marvel que había estado fuera de su alcance desde el lanzamiento de Disney+: la franquicia del "Hombre Araña". Según los términos del acuerdo, incluirán futuras entregas de "Spider-Man" y "Venom".



"En Sony Pictures, producimos algunos de los mayores éxitos de taquilla y las películas más creativas y originales de la industria. Este emocionante acuerdo demuestra aún más la importancia de ese contenido para nuestros socios de distribución a medida que aumentan su audiencia y ofrecen lo mejor en entretenimiento ", dijo Keith Le Goy, presidente de distribución mundial de Sony. (Télam)