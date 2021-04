Soberana, la cubana, una canción como un abrazo 

Por: Madeleine Sautié | madeleine@granma.cu

Granma.cu. La Habana.

Grupo argentino RS Positivo. Foto: Cortesía del grupo

Apenas una semana lleva la canción Soberana, la cubana en el canal de YouTube del grupo rs Positivo, y todo el que la ha oído no solo tiene que hablar de ella: sucede también que el pegajoso ritmo sonero se nos aloja en los sentidos, y de pronto puede uno sorprenderse tarareando un estribillo que entusiasma a quien lo canta.

Por vía de WhatsApp supimos del tema, avisados por un colega argentino, orgulloso de que coterráneos suyos le hubieran cantado a nuestra vacuna. Del deseo de saber sobre sus creadores, nacieron estas palabras que Rudy (Marcelo Rudaeff) y Ale Sanz (Alejandro Sanz), integrantes del grupo, ofrecieron a Granma.

Con más de 27 300 visitas, Soberana, la cubana tiene su historia. Así la cuenta el músico chamamecero Ale Sanz: «Una chica de Corrientes, que está trabajando con los pueblos amigos de Cuba, me llamó y me dijo: –“vos tenés que hacerle una canción a la Soberana”. Yo estaba al tanto de la vacuna cubana, pero en ese instante me dije: En países como el nuestro, que son enormes, con posibilidad, con capital, a pesar de ser países del tercer mundo también, no podemos hacer una vacuna, y Cuba, que está bloqueada hace un montón de tiempo, la tiene. Eso me movilizó mucho, sumado al amor y al cariño que tengo por Cuba, y armé esa canción. Empecé a escribir y las palabras iban saliendo fácilmente. Parece como si hubieran estado esperando ese momento. En el audiovisual saludamos a nuestro amigo cubano el trovador Rafael de la Torre, quien iba a participar en la grabación, pero enfermó de covid-19 y no pudo estar», explica.

Sobre el porqué de esta canción a Cuba, nos dice: «pues porque es un pueblo que admiro, que realmente se liberó del imperialismo y lo sostiene en el tiempo y eso lo sostiene un pueblo».

De formación sicoanalista, también escritor y humorista gráfico y escénico, autor de columnas del diario Página 12, Rudy, el otro integrante de rs Positivo, es un apasionado de la música cubana, desde la adolescencia, cuando le llegaban allá por los 70, canciones como En eso llegó Fidel; Hasta siempre, Comandante; La era está pariendo un corazón, entre muchas otras. A lo ya elaborado por Ale, le incorporó otros mensajes hasta que la letra estuvo lista.

«Cuando salió el tema, en el que se invitó al pianista Humberto Spallina, me dijo un periodista: “Esto tiene que llegar a Cuba”, y le dije: sí, pero no sé cómo. Lo cierto es que pronto se difundió. Nos da mucha alegría saber que, en algún lugar de Cuba, Soberana, la cubana se está escuchando. También llegó a Brasil y a Italia, de donde nos llamaron para felicitarnos», refiere Rudy.

Entre los cientos de temas que tiene rs Positivo, Soberana, la cubana no es el único que resalta la solidaridad de Cuba. También hay una canción dedicada a los médicos cubanos que fueron a Argentina a combatir la pandemia, la cual aparece en la plataforma Sound Cloud y en YouTube, y se titula Va un abrazo con el codo. «Estamos muy agradecidos del esfuerzo enorme que está haciendo Cuba por combatir la pandemia, asegura, y creemos que este resultado viene del pueblo, de la solidaridad, no del negocio, ni del mercado, como dice la canción, sino desde abajo hacia arriba, desde lo popular, y esto es emocionante y heroico», comenta Rudy.

«Con la COVID-19, empezamos a publicar las canciones en las redes». Hacia el final de la conversación, a Rudy se le siente la emoción en la voz. «La historia de Cuba es poderosa; es increíble que un país pequeño y bloqueado económicamente haya hecho todo lo que ha hecho. Si tengo que definir esta canción, esta canción es un abrazo».

Madeleine Sautié Rodriguez, autora de la nota

Soberana, la cubana

(RS Positivo –Rudy-Alejandro Sanz)

Soberana… Soberana…

Hay una vacuna, en mi tierra hermana,

Es de todo el pueblo, es la soberana.

En el mar Caribe, hoy brilla luna,

Porque los cubanos tienen su propia vacuna.

Soberana, la cubana soberana.

Soberana, la cubana soberana.

Cuba tiene su vacuna y ha nacido del estado,

En un mundo consumido por las leyes del mercado.

Hoy cantamos estos versos, con barbijo y protocolo.

Esta súper comprobado, que nadie se salva solo.

Soberana, la cubana soberana.

Como dijo Quilapayún, cuando estaba Fidel,

Al virus que asome la cabeza… duro con él

Soberana, la cubana soberana.

Un saludo a Rafael (*1) que no pudo estar aquí,

Pues le esté peleando al virus, a ese bicho añamenbui (*2).

Soberana, la cubana soberana.

Aquí se queda la clara, contribución de la ciencia,

Con su querida presencia, la vacuna soberana.

Soberana, la cubana soberana.

Y así pensaban seguir, robando con la patente,

Y llego la soberana, pa´ salvar a mucha gente.

Soberana, la cubana soberana.

Como dijo Carlos Puebla, Fidel, Allende y Perón,

Lula, Cristina y Alberto… virus Go Home

Soberana, la cubana soberana.

A todo el pueblo cubano, nuestro cariño sincero

Porque es un pueblo valiente, amigo y compañero.

*1 – Es un saludo a Rafael de la Torre (cubano) que iba a participar de la grabación y no pudo estar pues está transitando la enfermedad COVID19 y deseamos su pronta recuperación.

*2 – Añamembui es un vocablo guaraní que significa “Hijo del Diablo, hijo del mal”