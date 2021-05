El bitcoin se desplomó porque China prohibió su uso comercial

Mundo. La cotización del Bitcoin cayó hasta los US$ 36.000, con lo cual perdía un 15 % en 24 horas y 28 % en una semana, como consecuencia de la decisión de China de prohibir las transacciones de criptomonedas.



De acuerdo con el sitio de cotizaciones en tiempo real Coinmarketcap, el bitcoin se estabilizó al final de la jornada en torno a los US$ 37.000, lejos de los US$ 58.000 a los que operaba hace unos diez días; y mucho más alejado aún del récord de US$ 63.700 que alcanzó a mediados de abril.



Como consecuencia de la prohibición, estas instituciones no deben ofrecer a los clientes ningún servicio relacionado con las criptomonedas, lo que incluye a los bancos y los canales de pago en línea, el registro, la negociación, la compensación y la liquidación de criptoactivos.



La medida fue establecida en una declaración conjunta de las asociaciones Nacional de Finanzas por Internet, la Bancaria, y de Pagos y Compensación de China.



Estos organismos agregaron que "recientemente, los precios de las criptomonedas se dispararon y desplomaron, y el comercio especulativo repuntó, infringiendo gravemente la seguridad de la propiedad de las personas y perturbando el orden económico y financiero normal".



China también restringió los operadores de criptomonedas y las ofertas iniciales de monedas (ICO), pero no prohibió la tenencia por parte de particulares.



El Banco Popular de China puso en marcha semanas atrás el yuan digital, que se puede emplear para transacciones comerciales a través de Alipay, la plataforma de pagos del gigante del comercio electrónico Alibaba. (Télam)