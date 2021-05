El Papa se suma a una campaña global por las vacunas contra el coronavirus

Vaticano.- El Papa Francisco se sumará la semana próxima a una campaña global por la inmunización contra el coronavirus, con un videomensaje que será transmitido el domingo durante el show "Vax Live: The Concert To Reunite The World" ("Vax Live: El concierto para reunir al mundo"), informaron fuentes vaticanas.



El pontífice envió un videomensaje desde la Biblioteca del Palacio Apostólico con el que participará del evento organizado por personalidades de la música global y que será transmitido por streaming el fin de semana, dijeron las fuentes a Télam.



La participación del Papa, que hace hincapié en la justa distribución de vacunas y la necesidad de que lleguen a "los más vulnerables" ya fue incorporada al programa que se grabó el pasado domingo y para el que también envió un mensaje el presidente de Estados Unidos, Joe Biden.



A fines de abril, Francisco reclamó en una carta a la XXVII Cumbre Iberoamericana que la inmunización extensiva contra el Covid-19 debería ser considerada un "bien común universal".



En la misiva, tras más de un año de insistir con la equidad en el acceso, especialmente para los más pobres, el Papa pidió más solidaridad entre los países para garantizar una distribución equitativa de las vacunas, "no basada en criterios puramente económicos, sino teniendo en cuenta las necesidades de todos, especialmente los más vulnerables". (Télam)