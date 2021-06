El insólito caso del hombre que el coronavirus no pudo matar

Dave Smith tiene 72 años y es una auténtico sobreviviente de la pandemia. Se contagió de Covid, estuvo enfermo 305 días, atravesó 7 internaciones y le hicieron 5 funerales. Se trata del paciente que más tiempo tuvo el virus y llamó la atención de los científicos, quienes realizaron una serie de estudios.

El hombre vive en Bristol (Inglaterra), se recuperó dijo que hubo varias ocasiones en los últimos meses en donde fue dado por muerto. El diario The Guardian publicó su historia hace algunos días y llamó la atención del mundo.

Durante la entrevista, Dave contó que cada vez que le daban el alta, volvía a experimentar síntomas similares como falta de aire, deterioros agudos intercalados asociados con la fiebre.

Desde mayo del año pasado (cuando fue internado por primera vez), tuvo ingresos casi mensuales al hospital. «Cada vez que me iba mal, me iba muy mal: hasta las puertas de la muerte. Mi mujer Lynda me empezó a organizar el funeral cinco veces»; relató Smith.

Smith es jubilado y pasó en total 10 meses contagiado. Fueron 305 días que se convirtieron en una auténtica agonía. En declaraciones al medio BBC, dijo que podía llegar a pasar cinco horas tosiendo sin pausa y terminaba exhausto.

Su caso, de récord, es realmente singular porque, si bien muchos pacientes desgraciadamente también han permanecido durante largos periodos de tiempo en el hospital debido a los efectos de la covid-19, ello no necesariamente significa que dan positivo durante toda su estancia.