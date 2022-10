Putin advirtió que la OTAN «podría provocar una catástrofe global»

El presidente de Rusia, Vladimir Putin, sostuvo este viernes que el avance de las tropas de los países que conforman la OTAN -en un hipotético enfrentamiento directo con el Ejército ruso- conllevaría a "una catástrofe global".

El líder ruso lo expresó este viernes en una conferencia de prensa al término de la cumbre de la Comunidad de Estados Independientes (CEI) y del foro entre los países de Asia Central y Rusia.

"En cualquier caso, poner a cualquier tropa en contacto directo, en confrontación directa, con el Ejército ruso, es un paso muy peligroso que podría provocar una catástrofe global. Espero que los que hablan de esto sean lo suficientemente inteligentes como para no dar pasos tan peligrosos", aseguró Putin al ser consultado sobre un hipotético despliegue de militares de la Alianza Atlántica en Ucrania.

Recalcó que Rusia hace "lo correcto", ya que, de otra forma, la situación podría volverse en contra del país y "en condiciones peores".

Moscú no quiere destruir Ucrania

"Lo que ocurre hoy es desagradable, por decirlo de una forma suave. Pero nos tocaría lo mismo más tarde, solo que en condiciones peores para nosotros. Eso es todo. Así que estamos haciendo lo correcto y a tiempo", señaló.

Por su parte, Putin aseguró que en estos momentos "no hay necesidad" de seguir lanzando ataques de misiles masivos contra objetivos militares y de infraestructura crítica en Ucrania. "Ahora están planteados otros cometidos, porque 7 de los 29 objetivos no fueron alcanzados tal como lo planeó el Ministerio de Defensa.... Al menos por ahora no hay necesidad de realizar ataques masivos, pero ya veremos", señaló. En este sentido, recalcó que Moscú no persigue el objetivo de "destruir a Ucrania".

También subrayó que Moscú siempre estuvo dispuesto a dialogar con Kiev y que fueron las autoridades ucranianas las que decidieron desmantelar el proceso tras las negociaciones celebradas en marzo en la ciudad turca de Estambul.

"Siempre decíamos que estamos dispuestos. Incluso en Estambul alcanzamos ciertos acuerdos que, de hecho, fueron casi rubricados" remarcó. Sin embargo, tras el repliegue de las tropas rusas de Kiev, las autoridades ucranianas "perdieron inmediatamente la voluntad de conversar. Pero si llegaran a estar listos, ¡vamos! En ese caso, probablemente, serán necesarios los esfuerzos de mediación de todos los interesados", subrayó.