Feminicidios, Irán, Rushdie

por Alejandro Sánchez-Aizcorbe y Marcela Valencia Tsuchiya

(Catedráticos y escritores)

Allá quienes no protestan en el Perú por la vergonzosa cifra de feminicidios. Son dueños de su cobardía y complicidad consuetudinarias, y no nos llaman la atención porque nuestra historia está repleta de ellos.

De lo que hablamos ahora es del asesinato de una joven mujer iraní por no ponerse bien el velo. Asesinato cometido por "policías morales"; que dependen de la patológica teocracia iraní.

Nos referimos al asesinato de decenas de opositores que salen a las calles a protestar contra la dictadura establecida en nombre de Allah.

Esa teocracia, a través de IRNA y de HispanTV y de sus operadores in situ, intenta penetrar en América Latina jugando al

ultraizquierdismo —óptimo socio del fascismo y del nazismo.

De hecho, los gobiernos de Cuba, Venezuela y Nicaragua forman parte del eje propiciado

por Rusia e Irán. Granma ha tenido la inverecundia de llamar "Operación Militar Especial" a la invasión de Ucrania, repitiendo la mentira de Putin, sátrapa vitalicio.

Con el auspicio y el beneplácito de los sacerdotes iraníes, un discípulo de la teocracia iraní acuchilló a Salman Rushdie, que a los setenta y cinco años ha quedado tuerto y privado del uso de una mano, y se recupera de profundos tajos en el cuello y el torso. Granma no ha dicho ni una palabra al respecto. Lejos de pedir invasiones y masacres para terminar con gobiernos como los mencionados, preferimos esperar que caigan por su propio peso como se han derrumbado, una por una, de las dictaduras de derecha.