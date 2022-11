El Papa Francisco pide que se prevenga la violencia contra las mujeres

El Papa Francisco lamentó este sábado que en muchas oportunidades los juicios por casos de violencia contra las mujeres "son demasiado largos" y llamó a agilizar los procesos y acompañar a la víctima para que obtenga justicia "lo antes posible".

"Lamentablemente las mujeres muy a menudo no solo afrontan solas ciertas situaciones de violencia sino que después, cuando el caso es denunciado, no obtienen justicia o los tiempos judiciales son demasiado largos", sostuvo el Pontífice durante una audiencia en el Vaticano con los miembros de la Dirección Central Anticrimen de la Policía de Estado de Italia.

Francisco, que recordó que ayer se conmemoró el Día Internacional para la eliminación de la violencia contra las mujeres y subrayó que "el estado debe garantizar que el caso sea acompañado en todas sus fases y que la víctima pueda obtener justicia lo antes posible".

Y agregó: "También hay que hacer que las mujeres sean 'puestas a salvo', es decir, hacer que no arriesguen con las amenazas actuales y las reincidentes, que por desgracia son frecuentes incluso después de una eventual condena", explicó.

La importancia de trabajar en red

Una vez más, el Pontífice señaló la importancia de la conmemoración del Día Internacional de Erradicación de la Violencia contra la Mujer -recordado el viernes-, "que, insiste, que nos llama a unirnos para luchar contra todas las formas de violencia contra las mujeres".

"En efecto, para ganar esta batalla, no basta con un organismo especializado, por muy eficaz que sea; no basta con luchar y emprender las acciones represivas necesarias. Debemos unirnos, colaborar, trabajar en red: ¡y no solo una red defensiva, sino sobre todo una red preventiva! Esto es siempre decisivo cuando se trata de eliminar una lacra social que también está ligada a actitudes culturales, mentalidades arraigadas y prejuicios".