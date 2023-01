La razón por la que explotaron las muertes por COVID en China

China. Las imágenes impactantes que vienen de China hacen recordar el comienzo de la pandemia, tres años atrás. Esta semana se difundieron fotos y videos de cómo los hospitales de Beijing y otras ciudades se han visto abrumados por una explosión de infecciones de COVID-19. Esta extraordinaria suba se registró luego de la decisión del gobierno del presidente Xi Jinping de levantar las estrictas reglas que habían mantenido a raya al virus en gran medida, pero que avanzaron sobre las libertades individuales y provocaron protestas generalizadas.



Distintos medios del mundo retrataron cómo los hospitales en China hacen frente a una intensa presión social ante la oleada de pacientes que están llegando a las unidades de cuidados intensivos infectados de COVID-19. Eso y el levantamiento de las medidas restrictivas hizo encender las alarmas de los países de vecinos y de otros más alejados como Estados Unidos y algunos europeos, por el peligro de transmisión del virus a partir de las medidas aplicadas por parte del gobierno chino para impulsar el turismo nacional e internacional.



Para entender por qué China está viviendo un brote masivo de COVID, los expertos afirman que hay varias razones, pero que una prevalece por sobre las demás: la poca vacunación en el país, especialmente en los ancianos. Además, las vacunas Sinovac y Sinopharm, realizadas en suelo chino, presentan una baja efectividad al ser comparadas con sus competidoras basadas en la tecnología ARN mensajero, como Pfizer o Moderna.



Según datos recopilados por la organización no gubernamental Our World in Data, China ha inmunizado al 87% de su población con dos dosis de sus propias vacunas, por lo que 1.272.830.000 han recibido el esquema completo contra el coronavirus. Esto es fundamentalmente su población activa. Ya que según informó el periódico estatal China Daily a principios de este mes, solo el 65,7% de los mayores de 80 años está vacunado. Y el 40% de ellos han recibido una vacuna de refuerzo.



Por ello, China anunció este martes que acelerará la vacunación contra la COVID-19 de las personas mayores. La Comisión Nacional de Salud local se comprometió en un comunicado a “acelerar el aumento en la tasa de vacunación de las personas mayores de 80 años, y a seguir elevando la tasa de vacunación de las personas de 60 a 79 años”. La limitada cobertura de vacunación de las personas mayores es uno de los argumentos del Gobierno para justificar su estricta política sanitaria, que se materializa en confinamientos interminables, cuarentenas a la llegada del extranjero y test casi diarios para la población.