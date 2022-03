Asegura que fue raptada por un OVNI y quedó embarazada

Una mujer que habita en una zona rural de La Pampa sostiene que fue raptada por un OVNI el pasado 16 de noviembre del 2021 y que ahora se encuentra embarazada. Irma Rick manifestó que hubo una luz cegadora y que estuvo desaparecida durante 24 horas, hasta que apareció a 65 kilómetros de su casa.

La vecina es oriunda de la localidad de Jacinto Arauz y manifestó: «Estoy embarazada de un extraterrestre. Estoy haciéndome estudios porque puedo llegar a tener un embarazo del extraterrestre. Tengo que hacerme ecografías y esas cosas».

«Supuestamente quedé embarazada cuando ellos me llevaron. No tengo panza todavía, siento molestia, cosas que me pasan. Tengo que consultarle a la fiscal porque no quiere que hable mucho todavía»; agregó.

En diálogo con Crónica TV, la mujer dijo que estaba utilizando su celular cuando comenzó a notar cierta interferencia y sintió un «zumbido muy fuerte». Tras haber salido al patio, reveló que solo recuerda haber visto «una luz muy fuerte» y que luego fue encontrada por la Patrulla Rural de la policía de Colonia Santa Teresa.

Según se conoció, la vecina estaba «muy sucia», en estado de shock y dijo que no pudo hablar por seis horas. Los estudios revelaron que además estaba golpeada y desde ese momento se investiga lo sucedido.