Guerra: Ucrania propuso a China como garante de la paz

El gobierno de Ucrania se mostró esperanzado de alcanzar la paz con Rusia y propuso a China como garante del acuerdo. Así lo expresó el jefe de la Oficina del presidente Volodímir Zelenski, Andriy Yermak, quien dijo que se incluirá en la negociación el inmediato retiro de las tropas enemigas.

Dentro de las peticiones, Zelenski sugirió el inicio de consultas para recuperar el control sobre de su territorio dentro de las fronteras internacionalmente reconocidas.

«Espero que estos acuerdos incluyan principalmente un alto el fuego, cese de ataques, retirada de las tropas rusas a los límites al 23 de febrero de 2022, así como consultas y conversaciones sobre otros temas relativos a la recuperación de nuestros territorios, la devolución del control total a las autoridades de Ucrania sobre el territorio dentro de las fronteras reconocidas internacionalmente», expresó el funcionario ucraniano.

«Queremos que esta guerra termine lo antes posible. Qué termine con acuerdos únicamente en interés de nuestro país. De que ganamos, no perdemos. Con el hecho de que primero obtengamos un nuevo sistema de seguridad. No hay más tiempo para esperar, para pensar. No hay más tiempo para aplazar esta decisión», añadió.

Ucrania sostiene que está lista para sentarse en la mesa de negociación para abordar la problemática de Donbás, Crimea, y sobre todo por el fin de la guerra. «Esperamos, en primer lugar, que en un futuro cercano se lleve a cabo una conversación entre el líder de la República Popular China y el presidente de Ucrania, y que China participe de manera muy activa en la configuración del sistema de seguridad para Ucrania y actúe como uno de los garantes de la seguridad», sostuvo Yermak.

«Vemos la posición neutral de China en este momento, pero esperamos que, desde nuestro punto de vista, China, como uno de los líderes mundiales, desempeñe un papel más importante hoy para poner fin a esta guerra y construir un nuevo sistema de seguridad»; concluyó Yermak.