El precio del trigo sigue subiendo por la guerra

País. El trigo continuó en alza en la rueda nocturna del mercado de Chicago, en los Estados Unidos, y su valor ya escaló casi el 40% desde el desencadenamiento de la invasión rusa en Ucrania.



Durante el Chicago nocturno el trigo se ubicó en US$ 475,46 en los contratos para mayo con un aumento de 7,03% respecto del cierre de viernes, es decir US$ 31,23; cuando la cotización había alcanzado los US$ 444,23.

De esta forma, el trigo lleva acumulada un alza de 38,42% y de US$ 131,99 respecto al valor con el cual operaba en el día previo a la invasión de Rusia en Ucrania del 24 de febrero cuando se ubicaba en US$ 343,47 en el mercado estadounidense.



Al temor por el desabastecimiento que genera en el mercado el ataque de Rusia a Ucrania, países que representan casi el 29% de las exportaciones mundiales del grano; ahora se añade como factor alcista los problemas que atraviesan las cosechas de China.



Un tercio de la superficie de trigo de invierno en China se encuentra comprometido por excesos hídricos según informó Tang Renjian, ministro de Agricultura y Asuntos Rurales de China, durante la XIII Asamblea Popular Nacional del Partido Comunista, una de las “dos sesiones” que se desarrollan durante marzo, cuando el gobierno de ese país informa del estado y las metas de la economía nacional.



Frente a una cosecha de invierno que podría ser “la peor en la historia”, el funcionario indicó que se elevará el precio mínimo para el cereal, al tiempo que estimó que la producción de trigo de primavera, que se está sembrando en estos días, se recupere a partir de condiciones climáticas más favorables y la asistencia técnica estatal, según consignó la corredora de granos rosarina Granar.



China, el principal consumidor de trigo en el mundo, si bien produce el grano en grandes volúmenes, no es autosuficiente y requiere de importaciones para poder abastecerse del mismo, las cuales ahora se prevé que se incrementen frente a la mala campaña.



En los últimos días, el país asiático ya eliminó todas las restricciones fitosanitarias a las importaciones rusas con el objetivo de abastecerse.