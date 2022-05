¿El Pentágono visualizó 400 ovnis en los últimos 18 años?

Por primera vez en su historia, el Pentágono dio a conocer imágenes, videos y archivos sobre más de cuatrocientos avistamientos de OVNIS en los cielos de Estados Unidos. El material se corresponde a los últimos 18 años y los expertos aseguraron que estos fenómenos representan una amenaza para la seguridad nacional.

El subsecretario de Defensa para Inteligencia y Seguridad, Ronald Moultrie, y el subdirector de Inteligencia Naval, Scott Bray, testificaron en la audiencia ante un subcomité de la Cámara de Representantes y señalaron que -desde el año pasado- se realizan informes sobre estos fenómenos aéreos.

Los últimos informes no descartan la posibilidad de vida extraterrestre, aunque los expertos también dejaron asentado que no necesario estos objetos voladores no identificados puedan corresponder a naves provenientes del espacio exterior.