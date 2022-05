Estados Unidos sobrepasa el millón de muertes por Covid

Estados Unidos superó oficialmente el jueves un millón de muertes conocidas por COVID-19, según The New York Times, que cita su propia base de datos para marcar el terrible hito que solo insinúa el sufrimiento de millones más de personas en todo el país que están de luto por sus padres, hijos, hermanos, amigos y colegas.

Es difícil comprender y transmitir el número de víctimas de la pandemia de coronavirus, por lo que puede que no sea sorprendente que no haya una sola forma de conteo mediante la cual las agencias federales, las salas de redacción o las universidades hayan llegado a un número tan inmenso como un millón de muertes conocidas por coronavirus en Estados Unidos.

Incluso la Casa Blanca ha reconocido que no hay consenso en un método para contar los datos del coronavirus. Cuando se le preguntó a Jen Psaki, entonces secretaria de prensa de Biden, cómo la administración reconocería el hito, dijo que “Vemos datos de los CDC y los datos de Johns Hopkins, y diferentes organizaciones de noticias lo evalúan de manera diferente”.

La base de datos de coronavirus de la Universidad John Hopkins, que es una de las fuentes más reconocidas, estimó que Estados Unidos había sobrepasado el millón de muertes por Covid-19 hace dos días, el 17 de mayo.

La mayoría de los expertos dicen que un millón de personas en los EE. UU. murieron a causa de la enfermedad hace semanas o meses.

El presidente Joe Biden marcó lo que llamó el “hito trágico” el 12 de mayo al ordenar que todas las banderas ondearan a media asta y exigió que los ciudadanos “permanezcan alerta contra esta pandemia” que ha infectado a casi el 60% de la población estadounidense.

Unas dos semanas antes, NBC News estimó que Estados Unidos había alcanzado el millón de muertes por la pandemia, basándose en sus propios datos.

“Con suerte, la enormidad de ese número nos impulsará a hacer todo lo posible para asegurarnos de que no lo pasemos tan mal en los próximos meses y años como lo hemos tenido en los últimos dos años”, dijo el Dr. Anthony Fauci, el principal asesor médico del presidente Biden, a una estación de radio pública de Boston, WGBH, a principios de este mes.

Estados Unidos tiene una tasa de infección más alta que muchos otros países ricos, y el coronavirus ha seguido propagándose en una población afectada por la desigualdad, las divisiones políticas, un sistema de salud pública abrumado y una variedad inconsistente de políticas y respuestas.

Si bien el Covid robó vidas de todos los estratos de la sociedad, magnificó las disparidades y algunos grupos han sido más vulnerables que otros a la pandemia, según factores como el sexo, la edad, el acceso a la atención médica, los ingresos y la vivienda.

Ola tras ola de casos de Covid

El coronavirus que causa Covid-19 llegó a Estados Unidos a principios de 2020, lo que provocó cinco oleadas distintas de nuevos casos durante los 26 meses siguientes. A una ola temprana inesperada en la primavera de 2020 le siguió otra ola en el invierno, cuando el acceso a las vacunas aún era muy limitado: más estadounidenses murieron en esa ola que en cualquier otro período.

Ahora, a mediados de mayo de 2022, los estadounidenses siguen muriendo: más de 300 por día en promedio, hasta el miércoles.

Las vacunas están fácilmente disponibles para casi todos, excepto para los niños pequeños, pero aun así, alrededor del 34 % de las personas en todo el país no han sido vacunadas contra Covid y alrededor del 70 % no han recibido refuerzos, a pesar de la eficacia de las vacunas para prevenir enfermedades graves y la muerte.

La parte silenciosa de la pandemia: el resultado de pruebas caseras

Hasta el martes, el promedio de nuevos casos confirmados de coronavirus superó nuevamente los 100,000 por día, ya que las subvariantes de Ómicron se han extendido por todo el país. Y se cree que esas cifras subestiman los casos diarios reales, especialmente porque los resultados de las pruebas en el hogar a menudo no se informan.

No hay medida para tantas muertes

Si bien cada una de las más de un millón de personas que han muerto por Covid tiene una historia única, dejan un sentimiento compartido entre sus seres queridos, quienes dicen que las vidas de los muertos se han dejado de lado en un país ansioso por continuar con la vida después de la pandemia.

Tal como están las cosas, no hay un monumento nacional a las personas que han muerto, ni un recuerdo compartido, ni un lugar comunal para reunirse o recibir la simpatía de una nación. Sólo hay un número, un número horrible, destaca The New York Times.