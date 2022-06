Mujer de 50 años, madre de 8 hijos, dio a luz a su nieta

Con 50 años, una mujer dio a luz a su propia nieta en Utah, en Estados Unidos.

Chalise Smith prestó su vientre para que su hija Kaitlyn Muñoz pudiera tener a su segundo hijo.

Según contaron, durante la gestación de su primer hijo, a Kaitlyn le diagnosticaron endometriosis y síndrome de Sjögren, un trastorno autoinmune en el que su cuerpo ataca a las células sanas que producen saliva y lágrimas.

Como ese mal puede afectar otros órganos como los riñones y el hígado, los médicos le advirtieron a la joven que con otro embarazo podría correr riesgo su vida.

A ello se sumó las complicaciones que ya había experimentado Kaitlyn para quedar embarazada dos años antes -a través de fecundación in vitro- de su pequeño Callahan, quien nació de forma prematura.

Y como ella y su esposo deseaban una familia más numerosa, Chalise no dudó en ofrecerle su vientre.

"Le dije que entendía los riesgos y que había estado orando al respecto durante tres semanas", contó Smith, quien añadió que su hija le respondió: "Estaba sentada aquí pensando en quién podría llevar mis embriones y me llamaste'".

De esa manera, a la abuela le fueron transferidos dos embriones congelados disponibles luego del ciclo de fertilización. "Dos semanas después, recibimos la noticia de que tomó uno. Funcionó. Mi mamá estaba embarazada de nuestro bebé", recordó Kaitlyn.

"Mi mamá me ha dado a mí, a Miguel y a Callahan el regalo más significativo. Si bien no he tenido ni experimentado un segundo embarazo, me siento abrumada por la gratitud al ver a mi madre vivir el embarazo a los 50 años", agregó la joven.

En ese sentido, Kaitlyn remarcó: "Mi mamá es un ángel viviente y nos trajo otra bendición del lado de la tierra y estamos enamorados. Cuando se ofreció a ser nuestra madre sustituta, se sintió muy bien. Lo hizo de manera increíble durante todo el embarazo y tuvimos una increíble experiencia de entrega".

La abuela Smith, en tanto, expresó: "Mientras reflexionaba sobre mi viaje de subrogación la semana pasada, recordé muchas cosas que experimenté en el camino. Muchas emociones y sentimientos jugaron un papel en el viaje. Emoción, miedo, fe, esperanza, anticipación, duda, alegría y sin duda amor".