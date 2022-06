Papa Francisco: «Se ha declarado la Tercera Guerra Mundial»

El Papa Francisco consideró que «se ha declarado la Tercera Guerra Mundial» por el enfrentamiento armado entre Rusia y Ucranio y teme que haya una escalada de la violencia. «Hay que alejarse del patrón normal de que Caperucita Roja era buena y el lobo era malo. Está surgiendo algo global, con elementos muy entrelazados»; sostuvo la máxima autoridades de la Iglesia Católica.

El Sumo Pontífice también reconoció que un importante jefe de Estado le había advertido sobre el conflicto. «Le pregunté por qué y me respondió: ‘Están ladrando a las puertas de Rusia. Y no entienden que los rusos son imperiales y no permiten que ninguna potencia extranjera se les acerque’ y concluyó diciendo que ‘la situación podría conducir a la guerra. Ese jefe de Estado supo leer las señales de lo que estaba pasando»; recordó.

Francisco dijo que hay un drama detrás de la guerra que pasa inadvertido y que hay mercenarios de múltiples países que están protagonizado el conflicto y que hay «un interés en probar y vender armas».

«Lo que tenemos ante nuestros ojos es una situación de guerra mundial, de intereses globales, de venta de armas y de apropiación geopolítica, que está martirizando a un pueblo heroico»; reflexionó.