Corte Suprema de Estados Unidos revoca al aborto

La Corte Suprema de Estados Unidos revocó la sentencia Roe vs. Wade de 1973, que durante casi medio siglo garantizó el derecho al aborto en el país, con lo que dejó en manos de cada estado la potestad de autorizarlo o no.

Veintiseis de los 50 estados ya han aprobado o aprobarán leyes que prohíben el aborto, mientras que otros han promulgado medidas estrictas que regulan el procedimiento.

"La Constitución no hace ninguna referencia al aborto y ninguno de sus artículos protege implícitamente este derecho", escribió el juez Samuel Alito, en nombre de la mayoría, en el fallo de la Corte. Roe v. Wade "debe ser anulado", añadió.

"Es hora de devolver el tema del aborto a los representantes elegidos por el pueblo", a los parlamentos locales, escribió Alito, un mensaje muy parecido al que se filtró en mayo pasado en los medios, provocando importantes manifestaciones en todo el país.

Cinco de los seis jueces conservadores del tribunal, de nueve miembros, firmaron la opinión de la mayoría: Clarence Tomas, Samuel Alito, Brett Kavanaugh, Neil Gorsuch y Amy Coney Barret; mientras que tres disintieron: Esteban Breyer, Sonia Sotomayor, y Elena Kagan.

Los tres jueces que votaron en contra criticaron duramente a la mayoría y lamentaron la decisión.

El presidente del Tribunal Supremo, John Roberts, no se unió a la mayoría pero escribió en una opinión concurrente en la que manifestó que no habría revocado Roe vs Wade, sino que solo habría ratificado la ley de Mississippi que prohíbe los abortos después de la semana 15 de embarazo.

La opinión final es muy similar a la que se filtró a principios de mayo, en la que Alito expresa en lenguaje muy despectivo su rechazo al fallo Roe vs Wade, aunque agrega unas líneas dirigidas a los disidentes de la Corte.

"La disidencia (...) no puede demostrar que el derecho constitucional al aborto tenga algún fundamento, y mucho menos uno 'profundamente arraigado', 'en la historia y tradición de esta nación'", escribió Alito.

Roe v. Wade se refiere al fallo de 1973 que estableció el derecho constitucional al aborto antes de la viabilidad fetal que, según la mayoría de los expertos, ocurre alrededor de las 23-24 semanas de embarazo, y la decisión fue reafirmada en 1992, en Planned Parenthood vs. Casey.

Fracasó el proyecto del Senado

El mes pasado, el Senado fracasó en su intento por aprobar un proyecto de ley destinado a garantizar el acceso al aborto en todo el país, después de que se conociera que la Corte Suprema tenía previsto revocarlo.

La votación era prácticamente simbólica pues los demócratas no contaban con los 60 votos requeridos para aprobar el texto.

Biden dijo que “es un error trágico”

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, dijo que la Corte Suprema del país cometió un "error trágico" al revocar el fallo Roe vs. Wade, que desde hace casi medio siglo garantizaba el derecho al aborto en el país.

"Es un día triste para la Corte y para el país", señaló el mandatario en un discurso desde la Casa Blanca.

"La Corte ha hecho lo que nunca antes había hecho, eliminar expresamente un derecho constitucional que es tan fundamental para tantas estadounidenses que ya había sido reconocido. La decisión de la Corte de hacerlo tendrá consecuencias reales e inmediatas", manifestó.

Tras conocerse la decisión, el expresidente de Estados Unidos Barack Obama criticó el fallo de la Corte Suprema y lo consideró un ataque a las "libertades fundamentales".

La presidenta de la Cámara de Representantes, la demócrata Nancy Pelosi, también calificó el fallo de la Corte Suprema como una hipocresía que causará un daño interminable.

California, Oregon y Washington lanzan iniciativa conjunta

Los gobernadores de tres estados liberales de la costa oeste de Estados Unidos anunciaron una iniciativa conjunta para garantizar el derecho al aborto tras el fallo de la Corte Suprema.

"Ellos quieren quitarle la libertad a las mujeres (...) California se ha unido a Oregon y Washington para defender a las mujeres y proteger su derecho a tener salud reproductiva", informó el gobernador de California, Gavin Newsom, en un comunicado.

Agregó que tomarán acciones legales y enviarán recursos para que la salud reproductiva sea accesible a las mujeres de cualquier región del país dentro de sus estados, informó la agencia de noticias AFP.

Los gobernadores demócratas de California, Oregon y Washington difundieron un video conjunto para anunciar un frente unido que garantice en sus territorios el derecho al aborto, que, hasta el fallo de hoy, había permanecido amparado a nivel federal desde 1973.

"El aborto es cuidado sanitario, y no importa de donde vengas, Oregon no le dará la espalda a alguien en busca de cuidados sanitarios", dijo su gobernadora, Kate Brown.

Su par en Washington, Jay Inslee, sostuvo que "el derecho a elegir no debe depender de cual partido tiene la mayoría, pero es en este punto en el que estamos".

Debido al sistema federal, el fallo de la Corte Suprema no echa por tierra las leyes regionales. Sin embargo, más de la mitad de las mujeres viven en estados con regulaciones hostiles al aborto, de acuerdo con el Instituto Guttmacher, un grupo de investigación que defiende el acceso al procedimiento.

