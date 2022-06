Eligieron el mejor perro del mundo

España. Un fox terrier de pelo duro se coronó campeón del mundo absoluto en la final del World Dog Show que se celebró este domingo en Ifema Madrid. Se trata del mayor evento canino del mundo, del que participaron más de 16.500 perros de más de 250 razas de los cinco continentes.



El canino ganador llamado Funfair Foxhouse se impuso ante un bulldog inglés llamado Amen Ra Palo Seco, que consiguió la plata y a un antiguo pastor inglés apodado Bottom Shaker the Greatest Picture, que cerró el podio.



España ocupó un lugar de honor en la gran final al quedar en el cuarto puesto una perra teckel miniatura de pelo duro llamada Almarxils Tuatara, cuyo criador y propietario es Noel Garrigos Mateo. Precisamente esta perra ya quedó tercera en el evento de 2021 que se celebró en República Checa.



Todos ellos y decenas de miles más concursaron durante estos cuatro días arrancando la competición por grupos o razas, continuando por cada una de las ocho categorías (en función de la edad) y terminando con la elección del BIS, el ganador. Así, se puso el broche final a la WDS, organizada por Ifema Madrid y la Real Sociedad Canina de España (RSCE).



Para ocupar el podio se tienen en cuenta numerosos requisitos que el canino tienen que cumplir. “Cuando se juzga a un perro en una Exposición Canina, se guía por el estándar de la raza, que nos habla de sus características físicas, su temperamento y su salud”, explicó Carmen Navarro (primera mujer en España acreditada para juzgar a todas las razas caninas).



Asimismo, matizó que el estándar de una raza también define al tipo de perro. “Y lo que define a un perro es la suma de características que diferencian a una raza de otra, rasgos transmisibles de generación en generación”, agregó en declaraciones emitidas mediante una nota de prensa del certamen.



La convocatoria de la Exposición Mundial Canina se celebra desde hace medio siglo en diferentes capitales del mundo, siendo Madrid en esta ocasión la sede elegida para esta gran competición. Es la tercera vez que este certamen se celebra en España tras las ediciones de Madrid (1983) y Valencia (1992).



La WDS de Madrid estaba prevista para 2020, pero tuvo que trasladarse a 2022 debido a las consecuencias de la pandemia. Un hecho que motivó una situación excepcional coincidiendo en el mismo año dos Exposiciones Mundiales: Madrid y Río de Janeiro, en Brasil, esta última prevista para diciembre.



Así, y solo para este año, se creó un título inédito en el que concurrirán los perros de raza campeones de ambos certámenes: el FCI Dog of the Year 2022 (Perro del Año) premiará a uno de los ganadores en Madrid y Río de Janeiro. Y ya hay un finalista que aspira al Dog of the Year 2022: el fox terrier de Pelo Duro, que se enfrentará a un rival aún por resolver en diciembre.



La cita fue todo un éxito de participación, y no solo reunió a decenas de miles de perros, sino a otros tantos criadores, acompañantes, tutores y jueces procedentes de todas las regiones geográficas del mundo. Por el Recinto Ferial de IFEMA MADRID desfilaron un total de 250 razas de las casi 400 reconocidas por la Féderation Cynologique Internationale (FCI), la mayor federación canina del mundo cuyo único miembro en España es la Real Sociedad Canina de España.



Con el objetivo de fomentar la afición por la competición y el conocimiento de las razas caninas y sus particularidades desde tempranas edades, la WDS de Madrid le confirió un protagonismo especial a los niños para incentivar la cinofilia, la ilusión y respeto por los perros entre los más pequeños.



Entre otras cosas, se rebajó la edad mínima a 10 años para que un niño pueda registrar a su perro de raza en los diferentes rings, siempre que se muestren las aptitudes necesarias. Y además tuvo lugar el concurso para elegir al mejor presentador infantil en una competición denominada Winner RSCE.