El atacante de Salman Rushdie, sorprendido porque el autor sobrevivió

EE.UU. El hombre acusado de apuñalar a Salman Rushdie en un escenario en el oeste de Nueva York dijo en una entrevista que estaba sorprendido de saber que el autor había sobrevivido al ataque.



En declaraciones al diario New York Post desde la cárcel, Hadi Matar dijo que decidió ver a Rushdie en la Institución Chautauqua después de enterarse sobre la aparición prevista del escritor. “No me gusta la persona. No creo que sea una muy buena persona”, dijo Matar al periódico. “Es alguien que atacó al Islam. Atacó sus creencias, los sistemas de creencias”.



Matar, de 24 años, dijo que consideraba al difunto líder iraní, el ayatolá Ruhollah Khomeini, “una gran persona”, pero no dijo si estaba siguiendo la fatwa, o edicto, emitido por Khomeini en Irán en 1989 que pedía la muerte de Rushdie después de que el autor publicara Los versos satánicos.



Irán ha negado su participación en el ataque. Matar, que vive en Fairview, Nueva Jersey, dijo que no había tenido ningún contacto con la Guardia Revolucionaria de Irán. Le dijo al Post que solo había leído “un par de páginas” de Los versos satánicos.



Rushdie, de 75 años, sufrió daños en el hígado y nervios cortados en un brazo y un ojo, según su agente, en el ataque del viernes. Su agente, Andrew Wylie, dijo que su condición ha mejorado y que está en vías de recuperación.



Matar, quien está acusado de intento de asesinato y asalto, le dijo al Post que tomó un autobús a Buffalo el día anterior al ataque y luego tomó un Lyft a Chautauqua, a unas 40 millas (64 kilómetros) de distancia.



Compró un pase para ingresar a la Institución Chautauqua y luego durmió en el pasto la noche anterior a la charla planeada de Rushdie.



Matar nació en los EE. UU. pero tiene doble ciudadanía en el Líbano, donde nacieron sus padres. Su madre le dijo a los periodistas que Matar regresó cambiado de una visita a su padre en el Líbano en 2018. Después de eso, se puso de mal humor y se alejó de su familia, dijo. (Infobae/EFE)