Tras la muerte de la reina, Kate Middleton es princesa de Gales, el título que tenía Lady Di

Tras la muerte de la reina Isabel II, Kate Middleton es princesa de Gales, el título que tenía Lady Di

Tras la muerte de la reina Isabel II, Kate Middleton se convirtió en la Princesa de Gales, un título que remite directamente a Lady Di, una de las figuras más amadas y recordadas de la realeza británica. La imagen de Lady Di sigue calando hondo en el pueblo británico y que Middleton, la mujer que se casó con su hijo, pase a ostentar ahora el título que ella tenía al momento de su trágica muerte emocionó a quienes ven en ella un digna heredera.

En su primer discurso en tanto rey, Carlos III aseguró hoy que "como mi heredero, William asume ahora mis títulos escoceses que tanto significaron para mí. Él me sucede como Duque de Cornualles, y se hace cargo de las responsabilidades del Ducado de Cornualles que yo cumplí durante más de cinco décadas. Hoy me siento orgulloso de nombrarlo Príncipe de Gales, un país cuyo título he tenido el gran privilegio de mantener durante una gran parte de mi vida y de mi servicio".

"Con Catherine junto a él, nuestros nuevos Príncipe y Princesa de Gales yo sé que seguirán inspirando y liderando conversaciones a nivel nacional", señaló.

Carlos III tendrá los títulos de "rey de la Gran Bretaña e Irlanda del Norte y de sus otros reinos y territorios. Jefe de la Commonwealth, defensor de la fe. Rey de Canadá, de Australia, de Nueva Zelanda, de Jamaica, de Bahamas, de Granada, de Papúa Nueva Guinea, Salomón, Tuvalu, Santa Lucía, San Vicente y las Granadinas, Belice, Antigua y Barbuda y San Cristóbal y Nevis".

Kate Middleton será la primera Princesa de Gales desde la muerte de Lady Di. El título de Princesa de gales, el cual había quedado vacante desde la muerte de Lady Di en 1997 y corresponde a la esposa del primer heredero en la línea sucesoria de la Corona.

Hasta la muerte de la reina Isabel II los hijos de William y Kate Middleton eran los príncipes George, Charlotte y Louis de Cambridge, príncipes del Reino Unido de Gran Bretaña y Norte de Irlanda. Sin embargo, una vez que Guillermo sea príncipe de Gales, los pequeños dejarán atrás el título de Cambridge para dejar paso a Gales.

Por su parte, los duques de Sussex continúan ostentando ese título y los asociados de conde de Dumbarton y barón Kilkeel. Sí habrá cambios en lo que respecta a sus hijos, Archie y Lilibeth, ya que deberían ser por tradición, al ser nietos de rey, Sus Altezas Reales los príncipes Archie y Lilibeth de Sussex, príncipes del Reino Unido de la Gran Bretaña y Norte de Irlanda.