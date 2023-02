El Papa Francisco aclaró qué quiso decir cuando habló de la homosexualidad

El Papa Francisco aclaró sus recientes comentarios acerca de la homosexualidad y el pecado y dijo que se refería simplemente a la enseñanza oficial de la moral católica que sostiene que cualquier acto sexual fuera del matrimonio es pecado.

Además, en la aclaración hecha este viernes, Francisco recordó que incluso esa enseñanza está sujeta a circunstancias que podrían eliminar el pecado.

El Papa hizo por primera vez esas declaraciones en una entrevista con The Associated Press (AP) el martes pasado, durante la que dijo que las leyes que penalizan la homosexualidad eran injustas y que ser homosexual no es un delito.

Como es habitual en él, Francisco imaginó entonces una conversación con alguien que planteaba la cuestión del catecismo oficial de la Iglesia, que establece que los actos homosexuales son pecaminosos, o intrínsecamente desordenados".

"Bueno, primero distingamos pecado por delito", agregó. "Pero también es pecado la falta de caridad con el prójimo", concluyó el pontífice.

Sus palabras pidiendo la despenalización de la homosexualidad fueron elogiados por activistas LGBTQ como un hito que ayudaría a acabar con el acoso y la violencia hacia las personas de la comunidad. Pero su referencia al pecado suscitó dudas acerca de si creía que el mero hecho de ser gay era en sí mismo un pecado.

La aclaración de Francisco

James Martin, un jesuita que dirige el servicio Outreach para católicos LGBTQ de Estados Unidos, pidió una aclaración a Francisco y publicó la respuesta manuscrita del pontífice en la web de Outreach el viernes en la noche.