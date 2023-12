Un cuadro de Monet fue subastado en 74 millones de dólares

EE.UU. En una emocionante temporada de subastas, una pintura de flores de loto del impresionista francés Claude Monet alcanzó la asombrosa cifra de 74 millones de dólares en la casa de subastas Christie’s en Nueva York. La obra, titulada “Le bassin aux nympheas”, superó la estimación inicial de venta de $65 millones. Este evento marcó un hito destacado en la vibrante temporada de subastas de arte.

Entre otras ventas notables se encuentra la pintura “Recollections of a Visit to Leningrad” del pintor expresionista del siglo XX, Richard Diebenkorn, que se vendió por 46 millones de dólares. Asimismo, la obra “Untitled” de la artista estadounidense Joan Mitchell alcanzó la cifra de 29 millones de dólares. La obra de Paul Cezanne también tuvo un destacado protagonismo en la subasta, con tres de sus pinturas vendidas, entre las cuales “Fruits et pot de gingembre” obtuvo casi 39 millones de dólares.

El miércoles, la pintura “La mujer con reloj” de Pablo Picasso se destacó al alcanzar la asombrosa cifra de 139.3 millones de dólares, siendo el segundo precio más alto jamás logrado para una obra del artista español.

“Femme a la montre”, la pintura de 1932 que retrata a una de las compañeras y musas del artista, la pintora francesa Marie-Therese Walter, había sido valorada en más de 120 millones de dólares antes de ser subastada en Sotheby’s.

En lo que va de la temporada de subastas de otoño, que comenzó el martes y culmina el próximo miércoles, Christie’s ha registrado ventas por un total de $748 millones, mientras que Sotheby’s ha superado los $400 millones. Este impresionante despliegue de actividad artística refleja la demanda continua y el atractivo duradero de las obras maestras en el mercado del arte mundial.

La obra maestra de Claude Monet, “Le bassin aux nymphéas,” que data de aproximadamente 1917-1919, se destacó como la joya de la subasta, alcanzando la impresionante cifra de 74.010.000 de dólares. Este logro no solo resalta la magnitud del legado de Monet, sino que también subraya la vitalidad del mercado del arte contemporáneo.