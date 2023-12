Encrucijada platense

por Alejandro Sánchez-Aizcorbe

Escritor y periodista

La inflación y las crisis de gobernabilidad generan sus propios mostrencos: Hitler, Mussolini y sus imitadores, Trump, Putin, etc.

Los mostrencos cuentan, como Nerón, con un cuerpo de aplaudidores invariablemente lambiscones y mediocres.

Tal es el caso de Vargas Llosa, que en plena senectud llama a votar por un hombre enfermo: Milei. Así como ha llamado a votar por Keiko Fujimori, y ha abrazado a Dina Boluarte poco después de que sus fuerzas armadas asesinaran a más de cincuenta peruanos desarmados.

Si embargo, no debemos olvidar quiénes y qué políticas desastrosas allanaron el camino para los monstrencos y sus aplaudidores. La inflación es el peor de los castigos para los asalariados y los pobres. El sinceramiento económico y la disciplina fiscal pueden conducir a reducir drásticamente la inflación, pero el sufrimiento que causan afecta asimismo a los asalariados y a los pobres.

¿Existe un camino para acabar con la hiperinflación que no sea el del shock aplicado en el Perú por Alberto Fujimori en 1990, que había ganado las elecciones prometiendo no aplicarlo, mientras Vargas Llosa las había perdido prometiendo aplicarlo? ¿El remedio de la disciplina fiscal y del sinceramiento de los precios es peor que la enfermedad o viceversa? ¿Cuál es el costo, medido por muertes y sufrimiento, de vencer el azote de la hiperinflación?

En todos estos años, no he hallado un solo economista que proponga un camino alternativo. Pero debe y tiene que existir.

Los cantos de sirena de la ultraizquierda, materializados en la dictadura del Estado o en la seudo dictadura del proletariado, no han servido de mucho.

Tampoco ha conducido a buen puerto la glosolalia de posesos como Milei, que en un aparente ataque de cordura ahora promete no privatizar la educación, no privatizar el sistema de salud pública, no echar a los científicos, no permitir que los argentinos porten armas para matar delincuentes, no seguir preconizando el uso de la motosierra para acabar con los políticos y burócratas corruptos —el Estado profundo de Trump—, sino simplemente volver a las ideas que hicieron grande a la Argentina, acabar con la inflación y con la ultraviolencia cotidiana.

¿Cómo?