Murió la ex primera dama de EEUU Rosalynn Carter a los 96 años

EE.UU. La ex primera dama de Estados Unidos, Rosalynn Carter, la asesora más cercana a Jimmy Carter durante su único mandato como presidente y sus cuatro décadas posteriores como activista, murió a los 96 años.

El Centro Carter informó de su fallecimiento el domingo, tras vivir con demencia y sufrir muchos meses de deterioro de su salud.

Los Carter estuvieron casados más de 77 años, forjando lo que ambos describieron como una “asociación plena”. A diferencia de muchas primeras damas anteriores, Rosalynn participaba en las reuniones del Gabinete, se pronunciaba sobre temas controvertidos y representaba a su marido en los viajes al extranjero. Los ayudantes del presidente Carter a veces se referían a ella -en privado- como “copresidenta”.

“Rosalynn es mi mejor amiga... la extensión perfecta de mí, probablemente la persona más influyente de mi vida”, dijo Jimmy Carter a sus ayudantes durante sus años en la Casa Blanca, entre 1977 y 1981.

Tras dejar Washington, Jimmy y Rosalynn cofundaron el Centro Carter en Atlanta para continuar su labor. Ella presidió el simposio anual del centro sobre salud mental y recaudó fondos para ayudar a los enfermos mentales y a las personas sin hogar. También escribió “Helping Yourself Help Others”, sobre los retos de cuidar a familiares ancianos o enfermos, y una continuación, “Helping Someone With Mental Illness”.

Con frecuencia, los Carter salían de casa en misiones humanitarias, construyendo casas con Hábitat para la Humanidad y promoviendo la salud pública y la democracia en todo el mundo en desarrollo.

En 2015, los médicos de Jimmy Carter descubrieron cuatro pequeños tumores en su cerebro. Los Carter temían que le quedaran semanas de vida. Fue tratado con un medicamento para estimular su sistema inmunológico, y más tarde anunciaron que los médicos no encontraron ningún signo restante de cáncer. Pero cuando recibieron la noticia por primera vez, dijo que no sabía qué iba a hacer.

“Dependo de él cuando tengo preguntas, cuando escribo discursos, cualquier cosa, le consulto”, dijo.

Ayudó a Carter a recuperarse varios años después, cuando le operaron de la cadera a los 94 años y tuvo que aprender a andar de nuevo. Y estuvo con él a principios de este año cuando decidió, tras una serie de hospitalizaciones, que renunciaría a más intervenciones médicas y empezaría a recibir cuidados paliativos.

Jimmy Carter es el presidente más longevo de Estados Unidos. Rosalynn Carter fue la segunda primera dama más longeva del país, sólo superada por Bess Truman, que murió a los 97 años.