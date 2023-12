Conmoción en España: balearon al fundador de Vox, Alejo Vidal-Quadras

España. El exlíder del PP de Cataluña y fundador de Vox, Alejo Vidal-Quadras, ha recibido un disparo en la cabeza al mediodía de este jueves en pleno centro de Madrid, en el número 40 de la calle Núñez de Balboa. La Policía Nacional busca a dos motoristas como autores del suceso. El que iba de acompañante, con un casco negro, le ha descerrajado un disparo que le ha atravesado la mandíbula y después ambos han huido en la misma moto, según han informado fuentes de la investigación a Infobae España.

Por el momento el Grupo V de Homicidios de la Policía Nacional de Madrid, encargado de la investigación, no descarta ninguna hipótesis. No obstante, las fuentes consultadas aseguran que el modus operandi utilizado por los dos autores no es el habitual en un atraco y evidencia que los motoristas habían marcado a Vidal-Quadras como objetivo, eran profesionales y habían planificado el asalto.

Vidal-Quadras, de 78 años, presidió el partido conservador en la región española de Cataluña en la década de 1990 y luego fue eurodiputado hasta 2014, tras lo que pasó brevemente por el partido español de extrema derecha Vox.

Tras conocer lo ocurrido, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez ha escrito en X un mensaje de apoyo a la víctima: “Quiero trasladar mi solidaridad y deseos de pronta recuperación a Alejo Vidal-Quadras. Todo mi afecto en estos momentos para él y para su familia. Confiamos en que la investigación pueda esclarecer cuanto antes los hechos y se detenga a los responsables”.