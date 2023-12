Encontró miles de dólares en una vieja mesa y los devolvió

Jesse Stewart encontró miles de dólares que se hallaban escondidos en un mueble viejo, los devolvió y recibió una gran recompensa. El caso ocurrió en la ciudad australiana de Brisbane y trascendió que el hombre había sido contratado para retirar una mesa de televisión y tirarla en un basural.

En eso estaba cuando descubrió un tesoro oculto en el mueblo vetusto.

La reacción del trabajador fue casi inmediata, salió a buscar a la dueña del mobiliario y le entregó un envase plástico de medicamentos que contenía siete mil dólares australianos (4.731 dólares estadounidenses). «Noté que pesaba mucho entonces empecé a especular con lo que podía llegar a haber dentro del mismo»; dijo el hombre al noticiero 7News.

«No lo podía creer, nunca me había topado con algo así. Para ser sincero, lo primero que pensé fue en quedármelo»; reconoció Stewart, quien luego se dirigió hasta la casa de la mujer que lo había contratado y devolvió el dinero.

«La dueña del mueble me trató muy bien durante el último año, hice varios trabajos para ella. Me sentía demasiado culpable, yo no era capaz de apropiarme de los dólares. Ella ni siquiera sabía que lo tenía guardado ahí en la mesa de TV»; añadió.

Por su buena acción, el hombre que recibió una recompensa de 300 dólares australianos.