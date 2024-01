Jugando la prórroga

Por Jaime de Vicente.

Un buen amigo, cumplidos los sesenta años, me decía, utilizando un símil del baloncesto, que se sentía jugando ya el cuarto tiempo del partido. Añado que, liberado de obligaciones profesionales, él había recuperado ese valor tan preciado –y tan malgastado con harta frecuencia- que es el tiempo disponible, para dedicarlo a retomar la senda de la creación literaria. Por mi parte, bien cumplidos los 4 x 20, circunloquio que acuñé en este diario cuando inicié la novena década de mi vida (otro circunloquio), podría decir que estoy en la prórroga del partido.

La prórroga es una oportunidad que concede a los equipos el reglamento de algunos deportes cuando el tiempo normal ha terminado en empate. Así lo podemos considerar también en la vida. lo sucedido en los 40 minutos de duración normal del partido, o los 80 primeros años de nuestra vida, es ya historia. Sin derecho a reclamar al árbitro por lo sucedido anteriormente, quedan solo 5 minutos de juego, la prórroga, o bien un número indeterminado, pero limitado, de años en la existencia del que llegó a octogenario.

El entrenador puede pedir un tiempo muerto -¡qué adjetivo tan importuno!- para dictar la táctica de esos instantes decisivos. En la vida personal, sin conocer los designios del Gran Árbitro acerca del momento en que hará sonar el pitido final, puede ser conveniente habilitar un tiempo vivo, que no muerto, para analizar las enseñanzas acumuladas a lo largo del encuentro y ordenar las jugadas de la última etapa, de forma que, si no una victoria brillante, consigamos un resultado decoroso o, al menos, una honrosa derrota. Sin perder de vista que enfrente no tendremos un adversario tangible, salvo que el adversario seamos nosotros mismos.

Andaba yo en estas reflexiones, rodeado de un ambiente saturado de Navidades, cuando me asaltó el pensamiento de que precisamente en estos días, a caballo entre un año viejo y otro nuevo –que en unos cuantos meses se tornará asimismo viejo-, empiezo a tomar conciencia de mi acceso a la ancianidad, una condición de la que quizá no era muy consciente por encontrarme en contacto habitual con personas de generaciones anteriores a la mía.

La clave que ha desencadenado este proceso personal ha sido probablemente el diagnóstico reciente de que he contraído la enfermedad de Parkinson, que se manifiesta en mi caso por síntomas leves acompañados de la presunción de que su progreso será lento, permitiéndome desarrollar una actividad normal y disfrutar de lo que se llama “calidad de vida” durante bastantes años.

En realidad mi percepción de la situación sobrevenida no es en absoluto dramática. Lo gratificante de ella es que he observado en mi familia y seres más queridos y próximos un aumento del caudal de cariño que me dedican, que ya tenía un nivel considerable. En otras personas amigas que van conociendo mi enfermedad noto una amistosa preocupación, que se alivia cuando cuento que las perspectivas son razonablemente favorables y que mi estado de ánimo es positivo.

Por otra parte, mis propósitos para el Año Nuevo, reflexión recurrente en estas fechas, se centran en la esfera personal en cuidar mi estado físico y mental y dedicar mayor atención a mi familia y amigos; y en la social, preparar una transición ordenada en el Otoño Cultural Iberoamericano –OCIb- y al frente de la Asociación que lo gestiona. Como eso depende en buena medida de las instituciones públicas y de los actuales y futuros patrocinadores privados, cuya respuesta no puedo garantizar, estoy también preparado para afrontar el final de una trayectoria digna y brillante, con proyectos ilusionantes para el futuro cercano, que debería tener continuidad con otros protagonistas al frente. Pero esto merece una buena pensada, como habría dicho el que fuera mi mentor durante muchos años.