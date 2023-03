“Fatal Attraction”: en abril llegará la serie basada en la película de 1987

País. En 1987 el film Atracción fatal (Fatal Attraction) logró escandalizar y a su vez captar la atención del público de aquella época, esto debido a su muy sexualizada trama, la cual incluía escenas provocadoras. Ahora 36 años después llega una nueva versión de esta historia pero en forma de serie de televisión, misma que está protagonizada por Joshua Jackson y Lizzy Caplan y cuyo primer tráiler ha sido revelado. El programa se estrenará a través de la plataforma de Paramount+ el 28 de abril.



La próxima producción está basada en el clásico thriller de la década de 1980 del mismo nombre y está protagonizada por Joshua Jackson como Dan Gallagher y Lizzy Caplan como Alex Forrest, quienes comienzan una peligrosa historia de amor. Esta nueva adaptación explorará temas como el matrimonio y la infidelidad a través de una visión moderna para dar mayor peso a las mujeres de la actualidad. Ademas el proyecto tocará problemáticas como los trastornos mentales así como el abuso fisíco y psicológico.



El adelanto recién lanzado muestra a los personajes de Caplan y Jackson encontrándose en un ascensor y teniendo una conversación basada en metáforas sobre cómo presionar el botón de parada de emergencia. En el tráiler se pueden ver varias de las reuniones clandestinas de la pareja mientras comparten besos apasionados y se mojan bajo la lluvia. Todo termina con un giro impactante cuando Dan entra a una habitación y encuentra a Alex charlando con su esposa, Beth, cuando ella los presentan, Alex responde tímidamente: “Ya lo conozco”.



Amanda Peet interpreta a la esposa de Dan, Beth Gallagher, mientras que Alyssa Jirrels interpreta a su hija Ellen Gallagher. Otros miembros del reparto incluyen a Toby Huss como Mike Gerard, Reno Wilson como el detective Earl Brooker y Brian Goodman como Arthur Tomlinson. Los primeros tres episodios de la serie de ocho capítulos se lanzarán de manera simultanea y los restantes serán estrenados semanalmente. Esta es una reinvención de la película original de 1987 protagonizada por Michael Douglas y Glenn Close.



En una entrevista con EW, Joshua Jackson reveló que esta nueva versión de la historia será emocionalmente más intensa que la película de los 80. Además detalló que también la trama estará enfocada en las problemáticas que hoy se viven: “Eso nos permite actualizar algunas de las políticas sexuales de la película, y como tenemos ocho horas para contar la historia, también nos permite profundizar mucho más en el personaje de Glenn Close y darle un sentido más profundo. Ver cómo esa mujer se convirtió en quién es y por qué hizo las cosas que hizo. Esa película es básicamente la peor pesadilla de todo hombre hecha realidad, y nuestro programa es una pesadilla. Es una pesadilla para los hombres”.



En este proyecto, Alexandra Cunningham (Dirty John) se desempeña como escritora, productora ejecutiva y productora ejecutiva de la serie junto con el productor ejecutivo Kevin J. Hynes (Perry Mason) y Justin Falvey (The Americans) también se desempeñan como productores ejecutivos de Amblin Television. Silver Tree (Dead to me) está como productor ejecutivo y dirigió cinco episodios.



La película original Atracción fatal se estrenó en 1987 y fue dirigida por Adrian Lyne. Fue protagonizada por Michael Douglas, Glenn Close y Anne Archer en los papeles principales. La película se convirtió en la película más taquillera de 1987 en todo el mundo y recibió seis nominaciones al Oscar, incluyendo mejor Película, director, actriz (por Close), actriz de Reparto (por Archer), guión Adaptado y edición de película.