Murió repentinamente un fisicoculturista e influencer de 30 años

Alemania. El mundo del fisicoculturismo está de luto después de que el alemán Jo Lindner falleciera a los 30 años por un repentino aneurisma que provocó su deceso en los brazos de su novia, Nicha. Ella junto a uno de sus amigos más cercanos fueron los encargados de comunicar la triste noticia que generó una profunda sorpresa dentro de la disciplina.



Con más de ocho millones de seguidores en Instagram y casi un millón de suscriptores en su canal de YouTube, Lindner era una referencia ineludible en el culturismo para sus fanáticos, quienes recibían sus consejos. El 30 de junio, murió instantes posteriores a haberle realizado un obsequio a su pareja: “Estaba allí con él en la habitación. Puso el collar en mi cuello que hizo para mí. Entonces nos tumbamos y nos abrazamos”.



En una extensa publicación realizada en su cuenta personal, la fisicoculturista tailandesa se mostró muy afligida por lo sucedido luego de confirmar que la causa de su partida fue una afección ligada al ensanchamiento anormal de las paredes de una arteria: “Estaba en mis brazos... Esto está pasando demasiado rápido... Hace tres días me dijo que le dolía el cuello, pero no nos dimos cuenta hasta que fue demasiado tarde”.



“Era la persona más asombrosa e increíble de este mundo. Creía en todos, especialmente en mí, que podía ser mejor y ser alguien en este mundo. Trabajó mucho para estar motivado, aunque a veces no sentía tanta motivación. Pero él no podía descansar o rendirse por sus fans, porque sabía que 8 millones de personas necesitaban esto de él”, profundizó sobre la personalidad de su pareja en un posteo acompañado con imágenes de ambos.



Lindner había alertado semanas atrás sobre sus temores por el exceso de entrenamiento debido a que sufría la enfermedad de los músculos ondulados, en la que éstos se vuelven inusualmente sensibles al movimiento o la presión. “El corazón también es un músculo, esa es mi mayor preocupación, ¿y si tengo un calambre tan fuerte que mi corazón tiene un calambre?”, manifestó en charla con el YouTuber Bradley Martyn.



Sus rutinas de culturismo y el contenido compartido con sus adeptos fueron parte importante para explicar su fama que lo llevó a vivir por un tiempo en Dubái, aunque la mayor cantidad de sus iniciativas las desarrolló en Tailandia. Colaboró con marcas enfocadas en ropa deportiva y múltiples suplementos. Llegó a participar en competencias nacionales de Alemania e internacionales sumado a que transmitía los riesgos en el consumo de los esteroides.



Además, se sometió a un proceso de terapia hormonal y narró esta situación dos días antes de su fallecimiento: “Cuando perdí mis ganancias porque dejé todo durante 1 año, pero luego no pude recuperar mis propios niveles (de testosterona), volví a la TRT (Terapia de Reemplazo de Testosterona). Créeme, intenté dejarlo, pero ten en cuenta que puede tener efectos a largo plazo para tu vida”. Este comentario fue el último que realizó en el muro de sus redes sociales.



A la despedida de Nicha se sumó la de su amigo y colega Noel Deyzel: “Descansa en paz Jo. Todavía sigo revisando mi teléfono esperando tu respuesta para que podamos encontrarnos en el gimnasio. Estoy destrozado, hermano. Nos abriste los brazos. Tu generosidad hacia mí y hacia los demás siempre permanecerá conmigo. Simplemente ya no sé qué decir. Me duele saber que te has ido para siempre, hombre. Te amo hermano, descansa tranquilo”



“Siempre me decía: ‘Sigue adelante, haz más, trabaja más duro’ en su fuerte acento alemán. Eso es para lo que él vivía, nos impulsó a muchos de nosotros a dar lo mejor sin esperar nada a cambio. Realmente le importaba”, cerró.