El difícil momento de Céline Dion: “No damos con ningún medicamento que funcione”

Canadá. En las últimas horas trascendió una dura información sobre la salud de la reconocida cantante Céline Dion, quien desde el año pasado fue diagnosticada con el Síndrome de la Persona Rígida. Fue su hermana Claudette quien en diálogo con Le Journal de Montreal, habló del tema y dio novedades al respecto. “No podemos encontrar ningún medicamento que funcione, pero tener esperanza es importante”, sostuvo angustiada por el cuadro que presenta la artista.

“Ella está escuchando a los mejores investigadores en el campo de esta rara enfermedad y lo hará tanto como sea posible”, sostuvo confirmando que su hermana tiene esperanza y siempre se mostró predispuesta con los profesionales. En tanto, Claudette agregó: “Siempre va más allá, siempre trata de ser la mejor, es algo innato en ella. Es disciplinada en todas las áreas de su vida”, sostuvo.

Además, la mujer contó cómo se tomó su hermana la noticia cuando supo que estaba enferma: “Fue un shock, pero no ha perdido nada de su espíritu de lucha y se siente reconfortada porque al menos sabe exactamente con lo que está lidiando ahora”, reconoció ya que la cantante tenía síntomas pero no sabía a qué se debían.

Por otra parte, Claudette comentó que a partir del momento en el que Céline fue diagnosticada con este padecimiento, que está considerado como “una enfermedad rara”, la familia se acercó a ella y le ofreció todo su apoyo. De hecho, otra de las hermanas, cuyo nombre es Linda, se mudó a la casa de la cantante para acompañarla y asistirla en lo que necesite.

Qué es el Síndrome de la Persona Rígida

De acuerdo con Mayo Clinic, el SPR se trata de uno de los síndromes paraneoplásicos del sistema nervioso y “se caracteriza por la rigidez o el entumecimiento progresivo e intenso del músculo, que afecta principalmente a la espina dorsal y las piernas. También puede causar espasmos musculares dolorosos”.

A raíz de esta enfermedad, en mayo de este año la cantante debió cancelar su gira mundial, Courage World Tour, la cual afecta al sistema nervioso y le provoca espasmos musculares. Así lo anunció la propia artista, de 55 años, en un comunicado publicado en sus redes sociales. “Lo siento tanto por haberles decepcionado de nuevo. Trabajo realmente duro para recuperar mi fortaleza, pero estar de gira puede ser muy difícil, incluso cuando estás al 100%”, apuntó Dion. “No es justo para ustedes que siga aplazando espectáculos y, aunque se me rompe el corazón -siguió-, es mejor que cancele todo hasta que realmente esté preparada para regresar a los escenarios. Quiero que sepan que no me rindo... ¡y que estoy deseando verles de nuevo!”.