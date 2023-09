México: presentaron ante diputados supuestos cuerpos de extraterrestres

México. Por primera vez, México encabezó una audiencia pública sobre la información tanto nacional como en los Estados Unidos, Perú, Japón y Francia que se conoce alrededor de los fenómenos antes conocidos como Objetos Voladores No Identificados (OVNIS), ahora nombrados como Fenómenos Aéreos No Identificados (FANI, es español; UAP, por sus siglas en inglés).

La audiencia se llevó a cabo en la Cámara de Diputados y fue encabezada por Jaime Maussan, el presentador del programa Tercer Milenio y que lleva décadas investigando el fenómeno extraterrestre, además estuvo acompañado por el expresidente de la Mesa Directiva de San Lázaro, Sergio Gutiérrez Luna.

En un acto protocolario, el también integrante de la bancada del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) solicitó a todos los presentes ponerse de pie y realizar un juramento para garantizar que todos los dichos estén apegados a la veracidad.

Previo a que concluyera el evento, Jaime Maussan presentó dos cuerpos íntegros disecados de presuntos extraterrestres con más de mil años de antigüedad que habrían sido encontrados en Cusco, Perú. Dichos cuerpos habían sido estudiados por la UNAM mediante análisis de carbono 14.

“Son seres no humanos que no son parte de nuestra evolución terrestre y que después de desaparecer no hay una evolución posterior. De acuerdo a la Universidad Nacional Autónoma de México, quien realizó los análisis de carbono 14, estos seres tienen alrededor de mil años de antigüedad, es decir, no se trata de seres que fueron recuperados en naves (...) sino son seres que estaban sepultados en minas de diatomea —área fosilizada—”, explicó.

Uno de los primeros en hablar fue el periodista Maussan, el cual calificó como un “parteaguas en la historia” no sólo porque es la primera vez que un poder de la unión en México aceptaba un diálogo sobre el fenómeno, sino también por lo que ocurrió en el Capitolio de los Estados Unidos cuando exmiembros de las Fuerzas Aéreas confirmaron haber presenciado fenómenos en FANI.

Asimismo, adelantó que la audiencia tiene como objetivo normar el criterio de los fenómenos e incluirlo en la Ley de Protección del Espacio Aéreo, volviendo así a México el primer país “en el mundo” en aceptar la presencia de los no humanos en el planeta.

Posterior a la participación de Mussan, vía videollamada participó Abraham Avi Loeb, director del Departamento de Astronomía de Harvard y autor de la teoría Ouymuamua, habló de su investigación sobre la expedición por el Océano Pacífico y, además, alentó al gobierno mexicano a permitir que los científicos nacionales puedan estudiar el fenómeno FANI.

En tanto, también participó Mariano Tello, director del Centro de Atención a la Sociedad del INAI, y dio a conocer que en 2021 aumentaron las solicitudes de información sobre el fenómeno OVNI en el país, lo que obligó a algunas instituciones del Estado a difundir datos y documentos sobre el conocimiento que se tenía.

Posteriormente utilizó los micrófonos Ryan Graves, director de la Marina de los EEUU en retiro, el cual también testificó ante el Congreso de los Estados Unidos y señaló el “miedo para compartir su historia” que tienen algunos elementos, situación que dijo se puede replicar en México.

Asimismo, también participó Robert Salas, teniente de la Fuerza Aérea de los EEUU en retiro, habló del estigma que existe alrededor del tema; sin embargo, anunció que mientras se debate la existencia o no, en el cielo diariamente se presentan avistamientos.

Aunado a lo anterior, apareció Enrique Kolbrechk, controlador del Tráfico Aéreo en México, quien contó los eventos fuera de los normal que presenció durante su trabajo, no sólo en la Ciudad de México, sino en algunas de las entidades federativas.