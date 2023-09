WhatsApp lanza función para enviar fotos en calidad original

Mundo. Una nueva actualización de WhatsApp permitirá que los usuarios puedan enviar fotografías en su calidad original independientemente de si estas se encuentran en alta definición o no, de modo que estos archivos podrán transferirse entre dispositivos sin que sean comprimidos, como suele ocurrir con las imágenes y videos que se envían a modo de mensajes.

Aún cuando la mejora en el envío permita estas facilidades, esto no implica que cualquier imagen pueda ser enviada.

El límite máximo de los archivos de este tipo es de 2 GB, mientras que el límite original es de 16 MB y refleja la gran diferencia entre los datos que se transmiten entre una opción y otra.

Esta característica tampoco funciona de forma similar al envío de fotografías directamente desde la cámara del dispositivo pues en lugar de ingresar por medio del botón “Adjuntar” que tiene un ícono con forma de clip y luego hacer clic en la opción “Galería”, los usuarios deberán utilizar la opción “Documentos”.

Ir al botón “Elegir desde la galería”, que dará acceso al carrete fotográfico del celular, que estará dividido por álbumes y desde el que se podrá seleccionar el archivo adecuado para realizar el envío de información.

Estos pasos también servirán para realizar el envío de archivos en formato de video.

Luego de seleccionar qué fotos o videos serán elegibles para mantener su calidad, además de sus especificaciones adicionaldes como su tamaño, el propio sistema indicará al usuario qué más deberá hacer para que se envíe el archivo en su formato de calidad original.

Por el momento, esta actualización está en proceso de lanzamiento a más personas que tienen acceso a la versión de prueba de la plataforma, pero con el paso de los días y semanas se podrá ver en la versión completa de la plataforma al igual que se hace con otras funciones que también fueron anunciadas por WhatsApp en las últimas semanas como la capacidad de apagar el envío de mensajes de video.

Para determinar si los usuarios tienen accesso a esta característiaca, deberán realizar los pasos indicados previamente. Si esto no es posible, entonces hay dos posibilidades: los usuarios aún no actualizan la aplicaión a su versión más reciente o esta característica aún no llega a la región o país del usuario.

En cualquiera de los casos, es posible comprobar si se tiene la nueva función por medio de la búsqueda del nombre de la aplicación en App Store o Google Play Store.

Si al momento de escribir “WhatsApp” en el buscador, aparece un botón con el nomre “Actualizar”, entonces se deberá realizar la decarga y abrir nuevamente el programa.

Si esto no es suficiente para que la función aparezca en el sistema de la aplicación, entonces quiere decir que aún no llega al país o región del usuario, algo que se solucionará con el tiempo pues con las futuras actualizaciones ya podría estar presente y activarse cuando sea adecuado.