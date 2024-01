El actor Christian Oliver murió junto a sus hijas en un accidente aéreo

Caribe. Christian Oliver, el actor alemán cuyo nombre verdadero es Christian Klepster, fue una de las cuatro víctimas fallecidas en un accidente de avioneta este jueves en la isla caribeña privada de San Vicente y las Granadinas, según confirmaron los medios locales. Tenía 51 años y estaba acompañado de sus menores hijas, quienes también perdieron la vida.

Oliver viajaba rumbo a la isla de Santa Lucía en un paseo familiar. Según reportes policiales, aún no está claro qué causó el accidente, por lo que continúan las investigaciones. Se identificó a las pequeñas como Madita Klepser, de 10 años, y Annik Klepser, de 12 años, y añadieron que el piloto, Robert Sachs, también falleció.

Según la agencia de noticias EFE, la nave partió este jueves 4 de enero cerca del mediodía hora local desde el Aeropuerto James Mitchell en Bequia, territorio de San Vicente y las Granadinas. Sin embargo, minutos después se precipitó a una milla náutica al oeste de Petit Nevis.

El trágico accidente fue captado en un video de un ciudadano que publicó en las redes sociales, en donde muestra el momento en que la aeronave cae al agua. “¡El avión se ha estrellado! Llamen a la Guardia Costera”, exclamó la persona que grabó el clip.

Por su parte, el diario Searchlight, en San Vicente, reportó que la última comunicación de Sachs con la torre de control del aeropuerto local fue cuando les alertó que estaba teniendo problemas con la avioneta, por lo que quiso regresar a la pista. Los cuerpos fueron rescatados por la Guardia Costera de San Vicente.

Las autoridades informaron que pescadores y buceadores de la zona acudieron al lugar del accidente para ayudar mientras los guardacostas de San Vicente y las Granadinas se dirigían a la zona, de acuerdo a informes de PA Media. “Los actos desinteresados y valientes de los pescadores y buzos son muy apreciados”, dijo la policía.

Algunos residentes declararon al medio dominicano Paso a Paso que fueron testigos de que, en el momento del despegue, la avioneta del actor de Oliver había emitido un sonido inusual: “El ruido correspondía al de un vehículo que tenía dificultades para generar fuerza suficiente para subir una colina”.

Según informó un especialista en aviación al mismo medio, el vehículo aéreo habría entrado en pérdida inmediatamente después de ascender. En aerodinámica y aviación, la entrada en pérdida consiste en la disminución inmediata de la fuerza de la sustentación de un avión. Generalmente, esta situación se produce cuando su ángulo de ataque es mayor a un umbral específico.

Christian Oliver había nacido en Alemania en 1972, pero se nacionalizó estadounidense. Es reconocido por su amplia trayectoria de 15 años en la industria cinematográfica y televisiva, destacando por sus actuaciones en importantes películas Speed Racer (2008) y El buen alemán (2006). En esta última, actuó bajo la dirección de Steven Soderbergh y compartió créditos con actores de la talla de George Clooney y Cate Blanchett, elevando su perfil en Hollywood y entre los aficionados al séptimo arte.

Entre sus primeros papeles en EEUU estuvo el de Brian Keller en la famosa Salvados por la campana: La nueva clase, donde interpretó a un estudiante suizo para la segunda temporada de la serie noventera. También apareció como personaje en el exitoso videojuego Medal of Honor: Above and Beyond.

En 2023, fue actor de voz en la aclamada cinta Indiana Jones y el llamado del destino, según IMDb. Pero hasta hace apenas unos días, Oliver seguía trabajando de cara a 2024, ya que acababa de rodar sus últimas escenas el 20 de diciembre para la próxima película Forever Hold Your Peace, que también ha producido.

El director de esta última película, Nick Lyon, rindió homenaje a Christian, publicando una foto en su último día de rodaje en la que decía: “¡Hablamos de producir una película juntos durante años y finalmente lo hicimos! Gracias por ser un gran colega, actor y amigo”.