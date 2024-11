Donald Trump: “No empezaré una guerra, la detendré”

EE.UU. Durante su discurso, tras proclamarse como presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump expresó claramente que su administración priorizaría la seguridad y el fortalecimiento de las fronteras. Trump destacó la necesidad de un “ejército fuerte y poderoso”, pero subrayó que, idealmente, Estados Unidos no debería recurrir a acciones bélicas: “Queremos un ejército fuerte y poderoso, aunque idealmente, no queremos usarlo”, dijo.

La reafirmación sobre la no intervención militar ha sido un punto focal en su discurso. El presidente electo insistió en la importancia de la paz, indicando que durante su mandato no se iniciaron conflictos bélicos: “Ya sabes, no tuvimos guerras en cuatro años. No tuvimos guerras”, destacó. Esta postura busca claramente contrarrestar las críticas que lo acusan de ser propenso a iniciar conflictos militares. Trump discrepa de estas acusaciones afirmando: “Dicen que quiero empezar guerras, no es verdad, quiero detener las guerras”.

El énfasis de Trump no se limita solamente a la política militar sino que abarca también el sistema educativo y la seguridad interna. “Queremos una buena educación. Queremos que todo vaya bien, que haya seguridad”, aseguró. De acuerdo con el ex presidente, estos elementos son esenciales para el bienestar del país y su percepción global.

El ex mandatario de los Estados Unidos, ha proclamado una victoria “magnífica” en su retorno a la presidencia, asegurando que el país le ha otorgado un mandato “poderoso y sin precedentes”. En su discurso, enfatizó la recuperación del control del Senado y la victoria en varios estados esenciales para su movimiento, como Montana, Nevada, Texas, Ohio, Michigan, Wisconsin y la “gran Mancomunidad de Pensilvania”.

Trump afirmó que este ha sido “el mayor movimiento político de todos los tiempos”, destacando que el logro obtenido es “el logro político más increíble”. Según el ex presidente, su intención de sanar al país y arreglar las fronteras. “Vamos a arreglar todo lo relacionado con nuestro país”, manifestó.

La elección marcó una noche histórica para Trump, quien agradeció al pueblo estadounidense por el “extraordinario honor” de haber sido elegido como su 47.º presidente y nuevamente su 45.º presidente, Trump declaró: “Lucharé por ustedes, por su familia y su futuro”.