Murió Ewen MacIntosh, actor de “The Office”, a los 50 años

Reino Unido. Murió Ewen MacIntosh, actor y comediante ampliamente reconocido por su interpretación de “Big Keith” en la versión británica “The Office”. MacIntosh, que tenía 50 años, dio vida en el programa a Keith Bishop, un contador aficionado a los huevos de codorniz que secretamente deseaba ser DJ, dejó una marca indeleble en la comedia británica.

Ewen MacIntosh estuvo presente en las dos temporadas de “The Office”, que comenzó a emitirse en 2001. Ricky Gervais, creador del programa, fue uno de los primeros en rendir homenaje a MacIntosh a través de las redes sociales, calificándolo como “un original absoluto”.

“Una noticia muy triste. El muy divertido y encantador Ewen Macintosh, conocido por muchos como “Big Keith” de The Office, ha fallecido. Un original absoluto. Descanse en paz”, escribió Gervais en sus redes sociales.

Stephen Merchant, coescritor y codirector de la serie, también expresó su pesar, describiendo a MacIntosh como “un hombre encantador y singularmente divertido” en Instagram. Merchant compartió cómo fue que MacIntosh pasó de tener un personaje pequeño a un protagonista en The Office gracias a su ingenio y humor.

“Recuerdo con cariño que le pedimos que improvisara un mensaje fuera de la oficina, y era tan gracioso que empezamos a escribir más y más diálogos para él. Pronto se robó todas las escenas en las que aparecía. Un fuera de serie. Una trágica pérdida”.

Además de su participación en “The Office”, MacIntosh tuvo roles en otras comedias del Reino Unido, entre ellas “Miranda” y “Little Britain”. También es recordado por su trabajo en la cinta del renombrado director Yorgos Lanthimos “The Lobster”, donde interpretó a un camarero entrenado dentro de un inquietante campamento. Su último proyecto frente a cámaras fue en la comedia romántica de 2017 “Finding Fatimah”.

Fue su compañía de gestión, Just Right Management, la encargada de dar la noticia de la muerte de MacIntosh. Si bien, no se revelaron las causas de la muerte del actor, se sabe que estuvo internado en Willow Green Care Home, un hogar para ancianos que daría una idea del delicado estado de salud y la imposibilidad de valerse por sí mismo de Ewen.

Lo cierto es que después de su paso por The Office, MacIntosh tuvo una carrera muy discreta en el cine y la televisión. En una entrevista con Vice, el actor reveló que esto se debió a su enfoque en la escritura, lo cual no salió muy bien. Ewen aseguró que, de no haber dedicado tanto tiempo a la escritura, hubiera logrado mejores papeles frente a cámaras.

“En ese momento, yo y los chicos con los que escribía teníamos muchos hierros en el fuego. No salió como queríamos y me cansé un poco de esa parte de la industria. Si me hubiera centrado más en mi carrera como actor, habría conseguido mejores papeles”.