Murió el ex presidente de Chile Sebastián Piñera al caer un helicóptero

Chile. Este martes por la tarde murió el ex presidente de Chile Sebastián Piñera luego de que cayera el helicóptero en el que viajaba en la comuna de Lago Ranco, en la región de Los Ríos, ubicada al sur del país.

“Con profundo pesar comunicamos el fallecimiento del expresidente de la República de Chile, Sebastián Piñera Echenique. Durante la tarde de este martes 06 de febrero de 2024, el exmandatario sufrió un accidente aéreo en la Región de Los Ríos. Oportunamente se informará sobre sus funerales. Agradecemos las masivas muestras de cariño y preocupación que hemos recibido durante estas amargas horas”, señaló la oficina del ex jefe de Estado en un comunicado.

La ministra del Interior de Chile, Carolina Tohá, anunció que el gobierno de Gabriel Boric declara el duelo nacional, y anticipó que habrá funeral de Estado: “Tendrá todos los honores y reconocimientos republicanos que merece. El presidente Boric ha instruido que se realice un funeral de Estado y que se declare duelo nacional”.

Fuentes confirmaron a Infobae que también iban a bordo Magdalena Piñera (hermana del ex presidente), el empresario Ignacio Guerrero y su hijo. Además, fuentes de la Armada detallaron a este medio que el helicóptero era pilotado por el ex jefe de Estado, quien no logró sacarse el cinturón. Las otras tres personas, en tanto, lograron llegar a la orilla nadando.

Piñera y sus acompañantes venían de la casa del empresario José Cox, ubicada en el sector Illihue de Lago Ranco. Los primeros reportes señalan que el helicóptero despegó en medio de una jornada de lluvia y neblina que afecta a la zona, lo que ocasionó su caída apenas unos minutos después.

Piñera, dos veces presidente de Chile (2010-2014, y 2018-2022), tenía una casa en el Lago Rango y se encontraba de vacaciones.

Nacido en Santiago de Chile en 1949, Piñera inició su carrera política como senador en representación de Santiago Oriente desde 1990 hasta 1998. Posteriormente, contó con tres candidaturas presidenciales, resultando electo en dos de ellas, en 2009 y en 2017, marcando hitos al ser el primer presidente de derecha electo democráticamente después y desde la salida de Augusto Pinochet en 1990. Su vínculo con el partido Renovación Nacional, el cual lideró entre 2001 y 2004, finalizó al asumir la presidencia.

Durante sus dos mandatos, Piñera enfrentó desafíos significativos, entre ellos la crisis social de octubre de 2019, la cual mermó considerablemente su aprobación hasta el 6%, el nivel más bajo registrado para un presidente en Chile. Sin embargo, su gestión también fue reconocida por eficaces respuestas ante emergencias naturales como el rescate en la mina San José y la reconstrucción post-terremoto de 2010, así como el manejo durante la pandemia de COVID-19 y el impulso a políticas públicas de deporte y salud.

Su primera gestión comenzó el 11 de marzo de 2010 con su llegada al Palacio de la Moneda, que puso fin a dos décadas de gobiernos de la Concentración de Partidos por la Democracia. Durante su campaña, instaló siete ejes como pilares de su gestión: igualdad de oportunidades, fortalecimiento de la confianza en las instituciones democráticas, fortalecimiento de los derechos y las libertades individuales, fortalecimiento de las regiones y las comunas, fortalecimiento del emprendimiento de la clase media, participación en un mundo globalizado y cuidado del medio ambiente.

Sin embargo, sus primeros momentos al frente del país se dieron en un clima de tensión tras el paso, días antes, el 27 de febrero, de un terremoto y un maremoto que dejaron en el centro y sur del país unos 525 muertos y 23 desaparecidos. De inmediato, puso en marcha un plan de reconstrucción de viviendas e infraestructura pública y presentó el proyecto para la creación de las leyes 20.444 y 20.455, que contemplaban la creación de un Fondo Nacional de Reconstrucción y mecanismos de incentivos tributarios a las donaciones, que buscaba contener la crisis y llevar alivio a los vecinos. (Infobae)