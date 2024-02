William se convierte en Príncipe Regente mientras el Rey Carlos III está en tratamiento

A un año y cinco meses de asumir el trono de Inglaterra, el Rey Carlos III fue diagnosticado con cáncer. Y, si bien desde el Palacio de Buckingham no confirmaron oficialmente qué tipo de carcinoma maligno es, se sospecha que estaría en la próstata. Hay que destacar que semanas atrás, el monarca se sometió a una cirugía por "un agrandamiento benigno en la próstata", según habían confirmado fuentes oficiales.

Y ahora, por el comunicado publicado por Buckingham Palace, en los estudios posteriores a esta operación se vio una imagen maligna que confirma el cáncer en el Rey Carlos III. Esta noticia se hizo oficial hace tan solo unas horas, por lo que, desde la Casa Real de Inglaterra también confirmaron que Su Majestad se ve obligado a dejar los actos públicos y solo encargarse de tareas de Estado mientras se encuentra en tratamiento. Tal es así que el primero en la línea de sucesión al trono ya tomó su nuevo puesto.

Se trata del Príncipe William, el primogénito de Carlos III y Lady Diana de Gales, quien se convirtió en el nuevo Príncipe Regente. El actual príncipe de Gales comenzó sus funciones este mismo miércoles 7 de febrero luego, incluso, de la operación abdominal de su esposa, Kate Middleton. La nueva figura que adopta el heredero al trono entra en vigencia cuando el monarca actual se debe ausentar por tiempo indefinido como sucede en esta ocasión.

De hecho, la revista Lecturas de España ya confirmó que está en funciones con las nuevas labores, al menos las públicas, pero no las de Estado. Es decir, William se presentará en una investidura en el Castillo de Windsor en nombre de Carlos por la mañana, seguida de una cena de gala en el centro de Londres por la noche. Aunque, por el momento, ya no tiene más tareas programadas para esta semana, en especial teniendo en cuenta que su esposa, Kate Middleton, aún está en reposo y no regresará a sus funciones hasta el próximo 31 de marzo, por lo que el próximo Rey de Inglaterra hará todas las apariciones junto a la Reina Camilla.

Eso sí, hay que destacar que el hecho de que el Rey Carlos III se encuentre inhabilitado requirió la pronta reincorporación del Príncipe William a sus tareas oficiales. Sin embargo, el Príncipe de Gales aseguró que no se ocupará todo su día, debido a que desea regresar siempre lo antes posible para acompañar a su esposa en recuperación, al igual que a sus tres hijos en cada momento. De hecho, una fuente aseguró ante The Daily Mail que “El Príncipe siempre ha dejado claro que su prioridad es apoyar a su esposa y a su familia por el momento, y no ha fijado un calendario para ello. Regresará a sus funciones el miércoles, pero no se debe esperar volver a verlo hasta dentro de un tiempo".