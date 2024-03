La Casa Blanca le deseó una “pronta recuperación” a la princesa Kate

La Casa Blanca se mostró este viernes “increíblemente triste” por el diagnóstico de cáncer de la princesa de Gales, Kate, esposa del heredero a la Corona británica, William, y le deseó una pronta recuperación.

En una rueda de prensa, la portavoz de la Casa Blanca, Karine Jean-Pierre, reaccionó a la noticia pocos minutos después de que se conociera.



“Nuestros pensamientos están con la duquesa de Cambridge y sus familiares y amigos durante este momento increíblemente difícil. Y sin duda, le deseamos una pronta recuperación”, afirmó la portavoz.

Jean-Pierre dijo que, por respeto a su privacidad, no va a ofrecer más detalles y señaló que, por el momento, no tiene nada que anunciar sobre si el presidente estadounidense, Joe Biden, o la primera dama, Jill, han hablado con ella o con su familia.



“Solo puedo decir en este momento que no tenemos nada que compartir. Pero obviamente, le deseamos a la duquesa de Cambridge una pronta recuperación y estamos increíblemente tristes de escuchar la noticia”, subrayó.

En un vídeo, la princesa de Gales anunció este viernes que se le había diagnosticado un cáncer y que ya ha comenzado un tratamiento de “quimioterapia preventiva”.



El anuncio, después de que en febrero el rey Carlos III, padre de su marido, revelase también que sufre un cáncer no especificado, llega tras dos meses de elucubraciones y rumores acerca del estado de salud de la princesa de Gales, de 42 años.