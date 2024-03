Trágico: murió un futbolista de 17 años tras recibir una patada

Argelia. Aunque el fútbol no es considerado un deporte de riesgo, en los últimos meses hubo varios casos de jugadores que tuvieron sustos dentro del campo de juego. En el ámbito local el más reciente fue Javier Altamirano durante el partido entre Estudiantes de La Plata y Boca Juniors donde una convulsión suspendió la actividad. En paralelo pero en Argelia, un juvenil de 17 años atravesó una situación similar pero el final de la historia fue completamente diferente al caso del chileno.

El video que se viralizó en las redes sociales se puede ver como Wassim Djezzar, vestido con una camiseta roja del NRB Oued El Ma, corre en búsqueda de una pelota en el área rival. El defensor, integrante del TRB Arris, se encontraba de espaldas y buscó rechazar de primera pero fue anticipado e impactó su botín contra la zona del hígado del rival. El chico se desplomó en el césped y la desesperación se apoderó de sus compañeros que arrancaron a pedir auxilio con constantes señas hacia los espectadores que se encontraban del otro lado de la línea.

Tanto los amigos como oponentes se tomaban la cabeza al ver que el jugador no mostraba señales de vida. Uno de los que ingresó a asistir a Wassim le sacó los botines y las medias mientras otro realizaba maniobras de reanimación sobre el cuerpo. Antes de que termine la dramática escena, un auto entró a la cancha para trasladar a Djezzar al hospital más cercano. Los sitios DZ Foot and Shoot Africa, confirmaron que no había ambulancia ni personal médico para poder auxiliar a la víctima con la velocidad necesaria y que es una grave falta en el reglamento de cualquier torneo que se dispute sobre terreno argelino.

Según informó el medio Echorouk El Yawmi, la patada se generó sobre las 12.30 del mediodía en el mes del Ramadán y luego de siete días en terapia intensiva el joven de 17 años murió el domingo rodeado de sus seres queridos. El portal añadió que en el momento de la caída su propia lengua lo atragantó y encadenó una serie de reacciones negativas que complicaron aún más el estado de salud del futbolista. El parte médico oficial informó un severo traumatismo craneoencefálico como causa principal de la pérdida.