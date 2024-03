Insólito: levantaron la persiana de un comercio y engancharon a una mujer

Gales. Una mujer que esperaba para ingresar en un comercio en Tonteg, Gales, se volvió viral en TikTok después de quedar atrapada en las persianas del establecimiento. Anne Hughes, de 72 años, fue rescatada por el jefe de la tienda, quien logró liberarla sin causarle heridas.

El incidente, captado por las cámaras de seguridad, muestra a la mujer, que trabaja como personal de limpieza en el lugar, suspendida en el aire después de que su abrigo se enganchara en las persianas mientras el dueño abría el comercio. A pesar de comenzar a gritar al darse cuenta de su situación, el jefe no la escuchó hasta que quedó completamente atrapada. El rescate fue exitoso y Hughes no sufrió ninguna lesión.

A pesar del susto, Hughes tomó el incidente con humor y hasta bromeó sobre su nueva “fama” en internet, asegurando que nunca más se acercará a las persianas. La experiencia, aunque sorprendente, sirvió como una lección aprendida para la mujer, quien ahora es más consciente de los riesgos en su lugar de trabajo.

El video de la situación se hizo viral en TikTok, acumulando millones de visualizaciones y comentarios. Muchos usuarios expresaron su asombro y elogiaron la valentía de Hughes durante el incidente. Algunos incluso compartieron experiencias similares que les han ocurrido o que han presenciado.

El video tuvo más de 4 millones de visualizaciones y superó los 82 mil likes. “El famoso calzón chino”, “Jajaja se agarra del carrito”, “Me encanta que su primordial reacción-reflejo de autodefensa, es agarrarse del carro para no elevarse. Genial video”, “El vínculo inquebrantable que tienen las viejas con sus carritos que no lo sueltan ni aunque se la esté por comer una persiana”, “La calidad de la ropa que tiene”, “Cómo ha cambiado Spiderman”, “Ven que al que madruga Dios no lo ayuda”, “Siempre me rompió la paciencia esa gente que llega a los comercios antes de abrir, es como el que llega antes a los cumpleaños y te agarra con la mesa sin poner y estorba”, fueron algunos de los comentarios de los usuarios en la red social.