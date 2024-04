Estela de Carlotto se reunió con el Papa Francisco

Vaticano. El papa Francisco se reunió ayer con la presidenta de la Asociación Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto, quien esta semana viajó a Europa para recibir una distinción en la Universidad de Estudios Roma Tre.

El líder de la iglesia católica recibió a la referente de la lucha por los derechos humanos en una audiencia privada, que se extendió más de lo previsto incluso por el propio grupo que participó del encuentro.

“Estaba hecho un argentino con nosotros”, describió Carlotto un día después de la reunión. “Le estuvimos pidiendo para ver cuándo viene a la Argentina”, admitió aunque con cierta cautela, eligiendo las palabras para no generar anuncios rimbombantes.

En declaraciones a Radio 10, ante la repregunta que le hizo el periodista Gustavo Sylvestre sobre las chances reales de que la visita se produzca, Carlotto apuntó: “Él (Francisco) tiene ganas de venir, pero dijo que va a pensarlo. Lo vi con ganas de venir al país, no se negó, pero lo que dijo es que tiene muchos lugares que ir antes. Y después verá la situación de Argentina”.

Los detalles del contenido de la charla fueron celosamente preservados por la titular de Abuelas de Plaza de Mayo: “Éramos un grupo de argentinos hablando de nuestro país y de muchas cosas que no voy a decir porque no conviene…“.

En ese sentido, apenas hizo una ampliación, pero sin referirse a temas puntuales ni a nombres propios: “¿Si nos habló de la movilización por las universidades? No, no, no, aprovechamos para hablar de muchas cosas. Él sabe muy bien de las marchas permanentes, del accionar de la policía... pero no perdimos el tiempo en quien no debíamos perderlo. Él ya sabe quién es y nosotros también”.

De todos modos, Carlotto aclaró que Francisco “está enterado de todo” lo que ocurre en el país, “es argentino, quiere venir y, si las cosas dan, va a venir”.

En cuanto a la intimidad del encuentro, comentó: “Éramos un grupo de argentinos hablando con otro argentino durante un montón de tiempo... Estuvo una hora y pico con nosotros, totalmente asimilados a que estábamos en el Vaticano pero como si fuera la casa de nosotros”.

“Él estuvo afectuoso, tranquilo, no hubiera querido irse, pero se ve que tenía otras cosas que hacer. Tengo el orgullo enorme de saber que este argentino es Papa. Lo siento mi hermano menor y lo abracé”, finalizó.