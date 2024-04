"Pepe" Mujica contó que tiene cáncer de esófago

Uruguay. El expresidente uruguayo José "Pepe" Mujica reveló que durante el último chequeo médico que se realizó se le detectó un tumor en el esófago cuyo tratamiento, según los primeros diagnósticos, reviste cierta gravedad por la enfermedad autoinmune que padece desde hace más de dos décadas.

“Es algo obviamente muy comprometido y es obviamente complejo en mi caso”, informó el exdirigente frenteamplista de 88 años reconocido a nivel internacional por su aguda lectura de la coyuntura global.

Durante una conferencia de prensa que tuvo lugar esta mañana, Mujica contó que el diagnóstico le fue confirmado luego de haberse realizado la semana pasada un chequeo en el CASMU, una de las cooperativas sanitarias más importantes del Uruguay.

“Resulta que se descubrió que tengo un tumor en el esófago”, dijo el exmandatario y agregó que ese problema “es algo obviamente muy comprometido y obviamente complejo en mi caso porque padezco una enfermedad inmunológica de hace más de 20 años que me afectó, entre otras cosas, los riñones”.

Según Mujica, ese antecedente hace que la enfermedad que se le diagnosticó tenga “obvias dificultades para el tratamiento de quimioterapia o una cirugía”.

Por esta razón, los médicos que lo tratan “están evaluando” su estado de salud y mientras tanto siguen continuarán “haciendo análisis celulares para ver cómo sigue esta historia”.

“Les quiero transmitir que en mi vida más de una vez anduvo la parca rondando el catre, pero me siguió pastoreando todos estos años. Seguramente que por obvias razones esta vez viene con la guadaña en lustre, y veremos qué es lo que pasa”, comentó frente a la prensa uruguaya.

Debido al tránsito que tendrá durante los próximos tiempos, el expresidente ratificó que “mientras pueda voy a seguir militando con mis compañeros, fiel a mi manera de pensar”. Dijo que también continuará con su trabajo en la chacra donde vive y remarcó que “mientras el rollo aguante, voy a estar”.

Durante su breve declaración, agradeció a la prensa convocada y aprovechó para “transmitirle a los jóvenes de este país que la vida es hermosa y se gasta. Se va. Pero “triunfar en la vida es volver a empezar cada vez que uno cae”.

También les aconsejó que “si hay bronca, que la transformen en la esperanza y que luchen por el amor; que no se dejen engatusar por el odio. Y que si los llega a atrapar la droga, no se queden solos porque nadie se salva solo”.

“La única libertad que existe está en la cabeza y se llama voluntad. Y si no la utilizamos no somos libre”, recalcó y punualizó que “la vida es tan hermosa que no tiene sentido que la sacrifiquen por estupideces".

“Estoy agradecido. Al fin y al cabo, que me quiten lo bailado”, cerró durante la conferencia en la que pidió que no le pregunte nada porque “de medicina no sé nada y no tengo ni idea qué van a hacer” los médicos.