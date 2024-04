Un potente terremoto sacudió Taiwán y dejó una decena de muertos

Un potente terremoto de magnitud superior a 7 provocó este miércoles al menos nueve muertos y más de 800 de heridos en Taiwán, además de daños en decenas de edificios y alertas de tsunami en la costa del este de Asia, finalmente descartadas. Fue el más grande registrado en la historia de ese país.

Brenda Hesse, una estudiante argentina que vive en Taipei, capital de la nación asiática, habló con la Súper Mañana de la Suquía y contó: “La última vez que se registró un terremoto de esta magnitud fue hace 25 años atrás. Dentro de todo el destrozo, que los edificios se hayan caído de la forma en que se ve en las imágenes es lo mejor que pudo pasar. Gracias a ello es la poca cantidad de muertos que hay, que es lamentable pero podrían haber sido mucho más“.

“En Taipei sólo sentimos un sismo muy grande, pero los mayores destrozos ocurrieron en Hualien, que fue el epicentro del terremoto. Nosotros estamos a 4 horas en auto. Hasta el momento no se registró ningún tsunami“, agregó.

Sobre Hualien, dijo: “Es una zona montañosa, por lo que no vive tanta gente en esa ciudad. No es de las más pobladas de Taiwán. En general, es un país desarrollado y moderno. Es muy tranquilo vivir aquí, la gente es muy amable. Yo llegué en enero, con toda la vorágine que vivía Argentina en ese momento, y ellos me obligaron a bajar un cambio y eso es mucho más sano”.

“Ellos están muy tranquilos con lo que pasó hoy, yo estaba en medio de un examen y seguimos como si nada, de hecho al finalizar la profesora continuó con la clase. Por momentos se caía la conectividad, pero en todo momento me pude comunicar por WhatsApp para dar tranquilidad a todos mis allegados. No sé cómo estarán en Hualien, pero acá la vida continúa normal, el subte funciona y todo está en movimiento“, agregó la estudiante.

“Los servicios de emergencia funcionaron a la perfección y trabajaron constantemente“, destacó, al tiempo que contó que está estudiando idioma chino en ese país y que su pareja está trabajando allí.