Aclararon el misterio de la desaparición de la tenista Camila Giorgi

Italia. Cuando su nombre figuró en la nómina de las jugadoras retiradas de la Agencia Internacional de Integridad del Tenis (ITIA), el caso de Camila Giorgi se transformó en una cuestión repleta de incertidumbre por los modos de la intempestiva decisión y el silencio de la protagonista, que alimentó múltiples teorías sobre el alejamiento de la italiana de raíces argentinas ganadora de 4 títulos profesionales.

La ex número 26 del mundo, mejor ranking de su carrera, en 2018, realizó su último posteo en redes sociales hace 53 días. La periodista del diario italiano La Gazzetta dello Sport, Federica Cocchi, manifestó que “nadie la ha visto ni sabe nada de ella”. El periódico Corriere della Sera había logrado comunicarse con su círculo íntimo, aunque solo consiguió “un mensaje vago y críptico”, que aclaró: “Camila no revelará nada sobre ella hasta Roland Garros, tal vez”.

Incluso, la WTA intentó comunicarse con ella sin éxito, pero al parecer en las últimas horas hubo una confirmación sobre los nuevos horizontes de Giorgi que ponen fin a las especulaciones, y la informó el periodista especializado en tenis y autor de dos libros, Danny Miche, quien la había entrevistado tiempo atrás: “Oficialmente Camila Giorgi se retiró, no hay nada raro. Me lo confirmó su propio padre. Está viajando y disfrutando de lo cosechado”.

Esta desconocida información sucedió después de que los medios internacionales hayan asegurado que las personas que intentaron contactar a la mujer y a su padre, Sergio, ex combatiente de Malvinas, se encontraron con los celulares inactivos. Lo mismo sucedió con el teléfono de su hermano, Amadeus, que se ocupaba de “sus relaciones públicas, las (pocas) entrevistas y algunas portadas” en la carrera de Camila. Tampoco hay forma de contactar a Claudia, su madre, que en su rol de artista y estilista es quien fomentaba la otra pata de la carrera de Giorgi, la de la moda.

En la misma sintonía, Tathiana Garbin, flamante capitana del equipo italiano de Fed Cup, dialogó con la agencia ANSA: “Hay un poco de preocupación. La última vez que hablamos fue antes de la Copa Billie Jean King y no me dio disponibilidad para venir a Sevilla con el equipo por un problema en el pie”. “Espero que esté bien, que no haya problemas y que haya dejado con serenidad este deporte que tanto le ha dado”, manifestó.

En cuanto a las razones que podrían haberla empujado al retiro, se refirió a la caída en el escalafón al puesto 116°: “Creo que para una jugadora que ha llegado a lo más alto es difícil luego empezar de nuevo desde las eliminatorias y con una clasificación baja. Quizás era necesaria una conclusión”.

La tenista de 32 años, que llegó a cuartos de final en Wimbledon 2018, se alejó de su profesión, al menos en las redes sociales, ya que su última publicación referida a la disciplina sucedió el 17 de enero del 2023 con una foto de una conferencia de prensa en el Australian Open, donde había caído en primera ronda ante la 22° del mundo, Victoria Azarenka. A partir de ahí, promocionó su marca de ropa “Giomila”. Desde ese momento, hubo 18 fotos más de su vida diaria o referidas al modelaje, a la marca de indumentaria.